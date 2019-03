Redmi Note 7 arriva in Italia all’ottimo prezzo di soli 179 euro

24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Xiaomi è un’ormai affermata azienda cinese, che sta scalando sempre più velocemente le classifiche nel settore smartphone ed è pronta ad entrare di prepotenza anche nella fascia dei top di gamma, combattendo contro le grandi multinazionali come Apple, Samsung e Huawei.

Bisogna sottolineare però che l’azienda continua comunque a seguire la sua filosofia, ovvero di puntare fortemente anche nelle categorie di smartphone di medio-bassa fascia. Infatti, è arrivato anche in Italia il nuovo device Redmi Note 7, con una scheda tecnica molto interessante.

Ecco il nuovo Redmi Note 7

Il device si presenta con un display da 6,3” con una risoluzione 2340×1080 pixel. Molto interessante il comparto tecnico, con il SoC Qualcomm Snapdragon 660, supportato da 3/4 Gb di RAM e da 32/64 Gb di memoria interna, in base al modello che si decide di acquistare.

Il comparto fotocamere è senza dubbio uno dei più interessanti, con due sensori posteriori, uno da 5 mp ed uno soprattutto da ben 48 megapixel, ed una fotocamera frontale da 13 mp. Il sistema operativo ovviamente è Android 9.0 Pie supporato dall’interfaccia EMUI e la batteria ha una capienza di ben 4000 mAh, che assicura una durata giornaliera anche con utilizzo intenso. Infine, ha anche una porta usb di Type-C, uno dei primi dispositivi Xiaomi ad averla.

Redmi Note 7 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di listino di 179 euro, per la versione con 3 Gb di RAM e 32 gb di memoria interna, e di 199 euro per la versione potenziata con 4 Gb di RAM e 64 Gb di memoria interna.