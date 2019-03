21 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Epic Games ha finalmente rilasciato l’aggiornamento 8.10 di Fortnite. Questo ha portato un sacco di novità all’interno del gioco. Tuttavia, numerose aggiunte arriveranno anche nel corso di questi giorni. Tra le tante cose scoperte dai dataminer, infatti, vi è anche una serie di sfide molto particolari dedicate ad un evento speciale.

Non è la prima volta che l’azienda del fenomeno videoludico Fortnite, Epic Games, decide di lanciare sfide speciali ai propri utenti. Come al solito a corredare queste challenge ci saranno anche un insieme di ricompense. L’utente avrà un tempo limitato per accaparrarsele. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fortnite: ecco le sfide dell’evento “La Fuga”

Come al solito è tutto merito dei dataminer. Questi ci hanno permesso di scoprire le sfide prima che Epic Games le abbia rese disponibili all’interno del battle royale. Stando a quanto riportato, queste saranno ben sette. Le ricompense risultano essere molto interessanti. Andiamole a scoprire una ad una.

Le sfide potranno essere completate solamente grazie ad una modalità a tempo limitato che verrà introdotta da Epic Games in questi giorni, “La Fuga“. Le prime tre sfide chiedono semplicemente di “giocare partite all’interno della modalità”, la quarta chiede di “utilizzare un rampino in almeno 5 partite della modalità”, la quinta di “apportare danni al gioiello all’interno della modalità”, la sesta chiede invece di “prendere il gioiello in almeno tre partite della modalità”. L’ultima sfida, invece, chiede di completare almeno due delle precedenti. Le ricompense saranno: un piccone, uno zainetto in vari colori, una scia, uno spay e uno sfondo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.