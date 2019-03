18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Huawei alla fine di questo mese presenterà la serie P30. Che probabilmente includerà tre modelli proprio come il suo predecessore.

I 3 dispositivi del colosso cinese, P30 Lite, P30 e P30 Pro, saranno i protagonisti di una conferenza stampa del 26 marzo che si svolgerà a Parigi, in Francia. Anche se le caratteristiche del telefono sono già state confermate, diverse falle hanno mostrato il design forse troppo presuntuoso del telefono.

Una nuovo rumor da Taiwan, nel frattempo, fornisce dettagli sulle specifiche dei telefoni.

Due nuovi telefoni Huawei hanno ricevuto la certificazione NCC a Taiwan a febbraio e marzo. Inclusi i numeri di modello ELE-L29 e VOG-L29, 5GMobilePhone. Questi sono considerati P30 e P30 Pro, rispettivamente.

La documentazione rivela che il P30 sarà disponibile nelle versioni da 6 GB e 8 GB di RAM, con memoria di base a partire da 128 GB e fino a 256 GB. I livelli di storage dovrebbero essere simili anche per il P30 Pro, anche se verranno forniti solo con 8 GB di RAM.

Sono state trapelate anche alcune certificazioni indonesiane, che rivelano tre nuovi numeri di modello Huawei. Inclusi gli stessi identificatori ELE-L29 e VOG-L29 trovati nella documentazione NCC. Così come un MAR-LX2, che si crede di essere la versione più economica della serie P30: il P30 Lite.

Huawei P30: caratteristiche 3 modelli

I modelli P30 premium saranno probabilmente dotati del processore Kirin 980 di Huawei, che alimenta anche i telefoni Mate 20 lanciati di nuovo nel mese di ottobre 2018.

Il modello Lite dovrebbe avere un processore di fascia media. Huawei pochi giorni fa ha confermato che il P30 Pro avrà un modulo periscopio fotocamera. Il primo per l’azienda. La fotocamera dovrebbe aiutare Huawei a offrire una migliore funzionalità di zoom, una caratteristica che la società ha preso in giro in precedenza.

Non è chiaro se la fotocamera con periscopio sarà disponibile anche sul modello P30 normale o pieghevole di Mate X.

Huawei non ha rivelato le caratteristiche della fotocamera del suo telefono pieghevole quando è stato rivelato un paio di settimane fa.