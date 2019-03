16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Questo risulta essere davvero un mese pieno di annunci importanti per la casa della mela morsicata, Apple. Solo pochi giorni fa l’azienda ha annunciato un evento speciale che si terrà il prossimo 25 marzo presso lo Steve Jobs Theatre. Nelle scorse ore, invece, questa ha ufficializzato le date della trentesima edizione del WWDC.

Ebbene sì, stiamo parlando proprio della Worldwide Developer Conference. Questa è arrivata alla trentesima edizione. Ricordiamo che risulta essere uno degli eventi Apple più importanti di sempre. Come al solito il tema principale saranno gli aggiornamenti software, nonostante ciò non si escludono sorprese. Andiamo a scoprire insieme quali saranno le date da segnare sul calendario.

Apple: ecco le date del WWDC

Come al solito, il Worldwide Developer Congress del colosso di Cupertino si protrarrà per più giorni. L’evento avrà inizio ufficialmente il 3 giugno e si concluderà il 7 giugno. Ovviamente il primo giorno sarà quello più importante per tutti i fan della mela morsicata. Sarà proprio il 3 giugno, infatti, che Apple deciderà di far luce sui suoi aggiornamenti software: iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 e watchOS 6. Ma non solo, potrebbe esserci anche la presentazione di qualche prodotto hardware.

L’evento si terrà presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California. Tutti gli sviluppatori che intendono partecipare all’importante incontro dovranno registrarsi sul form online di Apple. Questa provvederà ad estrarre dei fortunati secondo una sorta di lotteria, ciò a causa del numero limitato di posti. Ricordiamo che per partecipare al WWDC è richiesta una cifra di 1599 dollari. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.