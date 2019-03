20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Se ti piace fare una passeggiata nei boschi, dovresti sapere che il cambiamento climatico sta rendendo queste attività molto più difficili.

Osservando due specie ecologicamente ed economicamente importanti – l’abete di Douglas e il pino di Ponderosa – gli scienziati hanno scoperto che incendi e siccità esacerbati dai cambiamenti climatici rendono difficile una nuova loro crescita.

Specialmente nelle foreste a bassa quota. A dirlo uno studio pubblicato lunedì negli Proceedings of the National Academy of Sciences.

Alcune foreste in quattro regioni della California, del Colorado, delle Montagne Rocciose del Nord e della parte sud-occidentale degli Stati Uniti hanno attraversato “una soglia climatica critica per l’albero post-incendio generazione“, afferma lo studio.

Le condizioni climatiche negli ultimi 20 anni hanno accelerato i cambiamenti che avrebbero altrimenti richiesto decenni o addirittura secoli per giocare in vaste regioni del paese. Ciò sta portando all’improvviso declino degli alberi e rende queste terre sempre più inadatte alla rigenerazione degli alberi.

Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste ora, non solo in un lontano futuro.

“Forse in aree dove ci sono davvero abbondanti fonti di semi, potrebbero esserci alcuni alberi. ma sta diventando davvero difficile recuperare questi alberi a causa dei cambiamenti climatici “.

A dirlo il coautore dello studio Kim Davis, un ricercatore post-dottorato presso il WA Franke College of Forestry & Conservation at the University of Montana.

Il cambiamento climatico sta facendo estinguere gli alberi

Gli scienziati lo hanno capito esaminando gli anelli degli alberi per determinare quando sono stati creati circa 3000 alberi in queste regioni. Che hanno visto 33 incendi tra il 1988 e il 2015. I piccoli alberi e gli alberi giovani sono vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Gli alberi hanno una corteccia spessa che li rende tipicamente bravi a sopravvivere agli incendi a livello superficiale. Ma non riescono a sopravvivere agli incendi più intensi che si muovono attraverso la chioma, come questa regione ha visto.

Se non ci fossero stati incendi così intensi, questi alberi potrebbero aver vissuto per secoli.