Ogni qual volta esce un aggiornamento di Fortnite, i dataminer si mettono all’opera per estrapolare più informazioni possibili dai codici presenti in esso. L’ultimo aggiornamento 8.10 del battle royale di Epic Games è stato davvero ricco di contenuti da poter scovare. I dataminer sono riusciti in pochissimo tempo a rendere note numerose novità in arrivo. Una di queste è il nuovo Starter Pack.

Chiunque giochi a Fortnite sa di cosa stiamo parlando. Lo Starter Pack risulta una delle offerte più convenienti per chi vuole entrare nel mondo del fenomeno videoludico di Epic Games senza spendere molto. Tutti i fan del videogioco non si lasciano sfuggire nemmeno uno di questi pacchetti. Il numero 6 sta arrivando.

Fortnite: “laguna” sarà il nuovo Starter Pack della stagione 8

Epic Games è solita presentare uno Starter Pack a stagione. Per la stagione 8, l’azienda ha deciso di lanciare qualcosa di davvero interessante. Si chiamerà “laguna” il prossimo Starter Pack della stagion 8 di Fortnite. Ricordiamo che questo sarà disponibile sullo store del videogioco per un periodo di tempo limitato dopo il quale non sarà più possibile ricevere la Skin.

Come al solito, lo Starter Pack conterrà una Skin e uno zainetto corredati da 600 V-Bucks. Pare che questa volta, però, Epic Games abbia deciso di aggiungere un oggetto al set. Stiamo parlando di un’esclusiva skin armi a tema. Lo Starter Pack della stagione 8 di Fortnite sarà proposto al solito prezzo di 4.99 euro per PC, Switch, PS4 e Xbox e al prezzo di 5.49 euro per i dispositivi mobili. Il lancio è previsto per la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.