AirPods dannosi per la salute? Gli scienziati avvertono dei rischi

Una petizione sui potenziali pericoli di Apple AirPods è riemersa. I 250 esperti che hanno firmato la petizione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale della sanità nel 2015 credono che gli auricolari wireless, esempio lampante le AirPods, pongano possibili rischi di cancro dovuti alla tecnologia Bluetooth, un tipo di onde radio a frequenza elettromagnetica (EMF) in grado di trasmettere dati.

Quali sono i rischi?

Molti sono preoccupati per la vicinanza dei dispositivi al cranio interno dell’utente. Jerry Phillips, professore di biochimica all’Università del Colorado a Colorado Springs, ha recentemente condiviso le sue preoccupazioni in un articolo pubblicato nel marzo 2019.

“La mia preoccupazione per AirPods è che il loro posizionamento nel condotto uditivo espone i tessuti nella testa a livelli relativamente elevati di radiazioni a radiofrequenza”, ha affermato. Le prove esistenti “indicano potenziali preoccupazioni per la salute umana e lo sviluppo di tutte le tecnologie che operano a frequenze radio”.

La petizione si basa su ricerche precedenti

I firmatari hanno inoltre fatto riferimento a studi precedenti.

“Sulla base di una ricerca pubblicata e sottoposta a peer review, abbiamo serie preoccupazioni riguardo l’onnipresente e crescente esposizione ai campi elettromagnetici generati da dispositivi elettrici e wireless”, si legge nella petizione. “Numerose pubblicazioni scientifiche recenti hanno dimostrato che l’EMF colpisce gli organismi viventi a livelli ben al di sotto della maggior parte delle linee guida internazionali e nazionali”.

Hanno anche notato che l’EMF è “potenzialmente cancerogeno” per l’uomo.

Non solo la petizione ha menzionato il cancro, ma ha anche detto che i disturbi neurologici e il danno al DNA sono stati collegati anche all’esposizione a campi elettromagnetici.

Sebbene alti livelli di EMF possano generare calore, causare ustioni e influenzare la crescita cellulare negli esseri umani, gli scienziati non hanno determinato l’impatto di grandi quantità di esposizione EMF a livelli relativamente bassi, prodotta da dispositivi come gli AirPods.

L’attacco all’OMS e la risposta di Apple

E nonostante le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per i livelli di campi elettromagnetici che i dispositivi sono autorizzati a esporre, i sostenitori della petizione non pensano che le raccomandazioni siano abbastanza buone.

“Le varie agenzie che definiscono gli standard di sicurezza non hanno imposto linee guida sufficienti per proteggere il pubblico in generale, in particolare i bambini che sono più vulnerabili agli effetti dei campi elettromagnetici”, ha continuato la petizione. “Non intervenendo, l’OMS non riesce a svolgere il suo ruolo di preminente agenzia internazionale per la salute pubblica”.

Apple ha già risposto alle preoccupazioni sul rischio di radiazioni.

“I prodotti Apple sono sempre progettati e testati per soddisfare o superare tutti i requisiti di sicurezza”, ha affermato il portavoce di Apple Alex Kirschner nel 2016, quando i dispositivi sono stati lanciati per la prima volta.

La società non ha risposto alle richieste più recenti.