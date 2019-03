Ebbene sì, pare che gli auricolari wireless della mela morsicata siano un vero e proprio successo. Che fossero amati dagli utenti lo si sapeva già da tempo. L’anno scorso uno studio aveva confermato che questi erano tra i prodotti Apple più apprezzati di sempre. Nelle scorse ore è arrivata un’ulteriore vittoria per il colosso di Cupertino. Gli AirPods sono gli auricolari wireless preferiti dagli americani.

A confermare il tutto è stata una ricerca fatta da un’azienda americana. Questa ha coinvolto tutte le principali marche di auricolari wireless in commercio. Ciò che è emerso è che gli auricolari wireless preferiti sono proprio quelli prodotti da Apple.

Apple trionfa con i suoi auricolari wireless

La ricerca è stata fatta dall’azienda americana Counterpoint e ha coinvolto più di 200 persone. A queste sono state fatte differenti domande al fine di attribuire ad ogni brand un punteggio sotto vari ambiti. Gli auricolari wireless di Apple sono arrivati al primo posto grazie all’elevato punteggio ottenuto nella categoria “comfort e facilità d’uso”. Complessivamente Apple ha registrato un punteggio del 19% seguita da Sony con 17% e Samsung con 16%.

Ad ottenere il punteggio più alto per quanto riguarda la qualità audio è stata, invece, l’azienda Bose. Purtroppo, però, questa si è classificata solamente quarta nella classifica generale. Quest’anno dovrebbe vedere la luce la seconda generazione degli auricolari Apple. Si suppone che questi guideranno il mercato ancora per molto tempo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.