Manca ancora molto tempo alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone. Se tutto andrà come al solito, questa dovrebbe ricadere nel mese di settembre. Le aspettative per i nuovi melafonini del colosso di Cupertino sono davvero molto alte. I nuovi prodotti Apple avranno, infatti, il compito di risollevare le scarse vendite degli ultimi tempi. Nelle scorse ore sono apparse online delle immagini ritraenti proprio i nuovi modelli di melafonino.

Abbiamo a lungo parlato di quelle che potrebbero essere le caratteristiche del prossimo iPhone 11. Ciò che risulta essere certo è che anche quest’anno i modelli presentati saranno 3. Due saranno di fascia alta mentre il terzo modello rappresenterà un modello “base”. Quello che è emerso è che almeno uno dei tre monterà una fotocamera tripla.

Apple: fotocamera tripla su almeno uno dei tre modelli del 2019

Le immagini sono state pubblicate dal sito giapponese Macotakara. Stando a quanto riportato dal sito, le immagini proverrebbero da alcuni fornitori cinesi vicini al colosso di Cupertino. Viene confermata nuovamente la presenza della tripla fotocamera su almeno uno dei tre nuovi smartphone. Si suppone che il fortunato sarà iPhone 11 Max. Pare che l’azienda abbia deciso di optare per un design con area quadrata della fotocamera.

I fornitori cinesi hanno precisato che il design potrebbe variare. Sembra, infatti, che questa sia solo la più plausibile opzione di design che l’azienda starebbe valutando. Per delle conferme ancora più precise bisognerà aspettare i prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.