16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Chiunque giochi a Fortnite sa quanto sia facile incorrere in acquisti accidentali all’interno dello store del gioco. Ebbene sì, questa risulta essere una tematica che a lungo i giocatori hanno cercato di esporre all’azienda del fenomeno videoludico. Sembra che finalmente Epic Games abbia accolto la richiesta degli utenti. Molto presto verrà introdotta una nuova funzionalità all’interno del battle royale che permetterà di annullare gli acquisti accidentali.

Se si vuole acquistare una Skin o un altro oggetto estetico all’interno dello shop di Fortnite non bisogna fare altro che cliccare sul tasto “acquista”. Una volta premuto questo, l’oggetto sarà automaticamente nel vostro armadietto. Non esiste nessun tipo di meccanismo di conferma dell’acquisto. Potete immaginare quanto una meccanica di questo tipo possa generare acquisti accidentali.

Fortnite: nuovo pulsante per annullare gli acquisti accidentali in arrivo

Ricordiamo che Epic Games ha aggiunto una pagina di conferma per gli acquisti effettuati dagli utenti in Giappone. E’ molto tempo che i videogiocatori degli altri paesi chiedono ad Epic Games di estendere la funzione anche a loro. Questa, però, ha risposto negativamente. Nelle scorse ore ha fatto sapere su Reddit che ha intenzione, invece, di aggiungere una nuova meccanica. Stiamo parlando di un pulsante che permetterà di annullare gli acquisti fatti entro 5 minuti a patto che non si sia iniziata una partita.

Si tratta di una meccanica completamente nuova che risulta essere distaccata dall’attuale metodo di rimborso tramite token. Questa potrebbe rivelarsi particolarmente utile per tutti gli utenti che acquistano spesso sullo store del gioco. Nonostante l’annuncio della funzione, non è ancora stata resa nota la data di lancio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.