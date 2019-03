Microsoft: il servizio Xbox Live arriva anche su iOS e Android

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Microsoft è senza dubbio una delle aziende più importanti nel campo della tecnologia in tutto il mondo. L’azienda di Redmond non si occupa solo di creare dispositivi hardware come i pc e tablet Surface, e di occuparsi del software Windows con tutti i suoi aggiornamenti, ma si occupa anche del servizio online Xbox Live.

Il servizio, nato nel 2002, prima era esclusivo solo per la console, successivamente Microsoft l’ha introdotto anche nei computer con Windows 10, ed ora sta per introdurrlo anche nei dispositivi mobili con iOS e Android. Vediamo di cosa si tratta

Arriva Xbox Live su iOS e Android

Microsoft sta per distribuire il network Xbox Live per mobile cross-platform, per fare in modo che tutte le sue funzioni principali possono essere utilizzate anche nei smartphone che hanno iOS e Android. Per esempio, c’è la funzione di Gamerscore, achievements, club, lista amici ecc. Inoltre, la casa di Redmond userà il proprio network per supportare il login, la privacy, la sicurezza online e gli account bambini.

In una recente intervista in merito, Microsoft ha voluto anche sottolineare la possibilità di inserire Xbox Live sulla Nintendo Switch e sulla PlayStation 4:

“Il nostro obbiettivo è di unire i due miliardi di giocatori del mondo; noi per primi siano dei grandi fan della nostra community Xbox Live, ma non abbiamo nessun annuncio relativo a Switch, per ora” ha rivelato Choudhry, capo della divisione gaming cloud.

Per quanto riguarda la possibilità di un arrivo su PlayStation 4, Microsoft sembra disponibile alla soluzone, anche se pare difficile un via libera da parte di Sony. “Se guardate agli ultimi anni, abbiamo approcciato la situazione in modo molto inclusivo. Phil Spencer è stato molto attivo nelle questioni cross-play, cross-progression e nell’unione dei network; speriamo di collaborare con l’intera industria il più possibile.”