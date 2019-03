Android Q, ecco tutte le novitÃ  dell’OS di Google emerse dalla beta

In questi giorni Google ha lanciato la beta del prossimo aggiornamento del proprio sistema operativo, Android Q, che introdurrà moltissime novità.

Il sistema operativo più utilizzato e diffuso sui vari dispositivi mobili è senza dubbio Android, il SO di Google. L’azienda statunitense cerca continuamente di apportare miglioramenti, patch di sicurezza e nuove funzionalità al proprio software, per migliorarne sempre più l’esperienza di uso e le prestazioni.

Dopo Android 9.0 Pie, il prossimo aggiornamento porterà il passaggio ad Android Q, il nuovo SO di cui è stata recentemente lanciata la beta per testarla, con moltissime novità in serbo. Andiamole a vedere.

Android Q, quante novità!

Elenchiamo le maggiori novità emerse dalla beta di Android Q, disponibile sui Google Pixel 3.

Geolocalizzazione migliore . Se fino ad ora le applicazioni con accesso alla posizione potevano vedere la localizzazione anche con il software non in utilizzo, con Android Q si può limitare solo quando è effettivamente in uso.

. Se fino ad ora le applicazioni con accesso alla posizione potevano vedere la localizzazione anche con il software non in utilizzo, con Android Q si può limitare solo quando è effettivamente in uso. Tempo residuo. Facendo swipe up dal basso verso l’alto, e premendo sulla percentuale della batteria, si può vedere il tempo rimanente prima che il dispositivo si scarichi del tutto.

Facendo swipe up dal basso verso l’alto, e premendo sulla percentuale della batteria, si può vedere il tempo rimanente prima che il dispositivo si scarichi del tutto. Dark mode . Era tanto attesa, e finalmente arriverà, permettendo un minore consumo di batteria e di riposare gli occhi, grazie ai temi e sfondi scuri.

. Era tanto attesa, e finalmente arriverà, permettendo un minore consumo di batteria e di riposare gli occhi, grazie ai temi e sfondi scuri. C’è un leggero accenno alla modalità desktop , ancora incompleta.

, ancora incompleta. Maggiore sicurezza , grazie all’aggiunta di una maschera per l’autenticazione biometrica, che permette di scoprire eventuali attacchi phishing.

, grazie all’aggiunta di una maschera per l’autenticazione biometrica, che permette di scoprire eventuali attacchi phishing. Migliorano le prestazioni del Wi-Fi e del Bluetooth , e permettono di scambiare anche file di grosse dimensioni.

, e permettono di scambiare anche file di grosse dimensioni. Sono migliorate anche le modalità foto e video, e aggiunte nuove funzioni specifiche, come, per esempio, il controllo automatico del campo di profondità.