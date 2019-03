Nelle scorse settimane si è a lungo parlato della settima generazione di iPad in arrivo in questo 2019. Le notizie in merito ai nuovi modelli di tablet Apple sono state molto discordanti. Pare che ci siano rumor che suggeriscono un nuovo iPad dal design identico a quello del modello precedente, mentre altri che parlano di un tablet completamente diverso.

Nelle ultime ore sembra aver preso piede una nuova voce che vede l’uscita di ben due nuovi modelli di iPad non Pro. Entrambi avrebbero delle caratteristiche molto particolari. Questi dovrebbero discostarsi nettamente dal modello di iPad 2018. Stiamo parlando di due dispositivi con display da 10.2 pollici e 10.5 pollici.

Apple: gli iPad base diventano sempre più Pro?

Non sappiamo quale delle teorie sarà quella che Apple deciderà di mettere in pratica. Ciò che sembra certo è che i nuovi iPad arriveranno sul mercato a breve. Il colosso di Cupertino terrà un evento speciale dedicato al servizio di streaming video il prossimo 25 marzo. Potrebbe starci che l’azienda deciderà di rivelare i due nuovi tablet in quella data. I due modelli di iPad da 10.2 e 10.5 pollici saranno due modelli decisamente simili ad iPad Pro 10.5 per quanto riguarda il design.

Siamo certi che Apple opterà per caratteristiche che continueranno a distanziare i modelli base da quelli che sono i device Pro. Ciò però non vorrà dire che questi avranno caratteristiche obsolete. Apple presenterà delle novità molto interessanti sui due device. Ricordiamo che l’azienda potrebbe presentare feature differenti per i due modelli al fine di adattare i prodotti alle più disparate esigenze. I prezzi, infine, dovrebbero rimanere in linea con quelli dei modelli attuali. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.