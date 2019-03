La nostra atmosfera, la vicinanza della Terra al Sole e una serie di altre circostanze consentono la sopravvivenza e l’evoluzione della vita. Tuttavia, tutte le cose belle hanno una fine. Consapevoli di ciò, gli scienziati cercano di identificare i modi più probabili per portare l’umanità all’estinzione.

Un giorno, la Terra sarà inospitale per qualsiasi forma di vita. Tuttavia, la vita sul nostro pianeta non cesserà così presto, probabilmente ci vorrà un miliardo di anni. Oppure, a seconda delle vicissitudini dell’astrofisica, la fine del mondo può anche avvenire domani o in qualsiasi altro momento.

Nel corso degli anni, gli scienziati hanno escogitato varie ipotesi per la fine del mondo. E queste sono le 8 forme più probabili dell’Apocalisse che possono accadere.

1. Il raffreddamento del nucleo terrestre

La Terra è circondata da uno scudo magnetico protettivo, soprannominato magnetosfera. Questo campo è generato dalla rotazione della Terra, che ruota in uno spesso guscio di ferro liquido e nichel – il nucleo esterno – attorno a una solida sfera di metallo – il nucleo interno – creando un’enorme dinamo elettrico.

La magnetosfera devia le particelle energetiche rilasciate dal Sole, alterandone le dimensioni e la forma dopo essere stata colpita. L’alluvione che risulta dall’ingresso di particelle ad alta energia nell’aria della Terra può causare splendide aurore o, a volte, forti tempeste geomagnetiche.

Ma se il nucleo si raffredda, la Terra perde la magnetosfera, cioè perde il suo campo magnetico e la sua protezione contro i venti solari che lentamente getterebbero la nostra atmosfera nello spazio. Marte, un pianeta che un tempo era ricco di acqua e di un’atmosfera densa, soffrì di questo destino un miliardo di anni fa, lasciando l’atmosfera quasi priva di aria e apparentemente senza vita come la conosciamo.

Il raffreddamento del nucleo della Terra causerebbe la perdita del campo magnetico e dell’atmosfera del nostro pianeta e la sua inesistenza causerebbe l’estinzione della vita.

2. La morte o l’espansione del Sole

Il Sole, e la nostra posizione rispetto alla stella, è forse la componente più importante della nostra esistenza. Tuttavia, il Sole è una stella e, come tutte le stelle, può morire. Allo stato attuale, il Sole è nel bel mezzo della sua vita, convertendo costantemente l’idrogeno in elio attraverso la fusione.

Tuttavia, questa situazione non durerà per sempre. Tra un miliardo di anni, il Sole sarà a corto di idrogeno e inizierà a sciogliere l’elio. Questo sarà una reazione molto più energica, in grado di spingere gli strati del Sole fuori e possibilmente attirare la Terra verso il Sole. Cioè, saremmo inceneriti e poi vaporizzati.

L’espansione del Sole potrebbe anche causare l’espulsione della Terra dalla sua orbita. Il nostro pianeta alla fine morirebbe congelato, non connesso a nessuna stella e vagando attraverso il vuoto.

3. La Terra “spinta” in orbita mortale

I pianeti “vagabondi” sono spesso cacciati fuori dei loro sistemi solari durante la loro formazione. Secondo recenti simulazioni, infatti, questi pianeti possono superare le stelle nella Via Lattea di 100.000 per uno.

Uno di questi pianeti “vagabondi” potrebbe entrare nel sistema solare e destabilizzare la Terra ad un’orbita estrema e inospitale. Un mondo che è abbastanza grande e può avvicinarsi abbastanza che potrebbe addirittura portarci completamente fuori dal Sistema Solare. Oppure, potrebbe causare la collisione della Terra con un pianeta vicino, come Venere o Mercurio.

Con il suo pianeta “vagabondo”, la Terra diventerebbe una palla di ghiaccio. Allo stesso tempo, una significativa attrazione gravitazionale potrebbe anche creare stagioni estreme e mortali che si alternerebbero tra il freddo e l’estremamente caldo.

4. La Terra si scontra con un pianeta “errante”

Invece di attraversare e interrompere l’orbita terrestre, questi mondi vaganti potrebbero avere un impatto diretto, una collisione con la Terra. E questo non sarebbe un evento senza precedenti: circa 4,5 miliardi di anni fa, un piccolo pianeta cadde in un sistema solare più grande – formando così la Terra e la sua Luna.

Una nuova collisione causerebbe anche la caduta di detriti attraverso l’intero Sistema Solare e fonderebbe completamente la Terra. E mentre il nuovo pianeta alla fine si forma e si raffredda, nessuno sa se questo nuovo pianeta sarebbe abitabile.

5. Gli asteroidi hanno bombardato la Terra

Questa è l’ipotesi di estinzione più amata da Hollywood e ha già generato diversi film. Le rocce dallo spazio possono essere piuttosto distruttive – una di queste probabilmente ha portato all’estinzione dei dinosauri. E mentre ci sono voluti molti asteroidi per decimare completamente un pianeta, questa è un’ipotesi.

La Terra è stata pesantemente bombardata da asteroidi per centinaia di milioni di anni dopo la sua formazione. Gli impatti erano così intensi che gli oceani bollirono per un anno intero. Tutte le forme di vita erano unicellulari e solo i microbi più tolleranti sopravvissero al calore.

Le più grandi forme di vita oggi non potrebbero certamente sopravvivere. La temperatura dell’aria potrebbe raggiungere i 480 gradi Celsius per settimane se avessimo un impatto simile.

6. La Terra passa molto vicino a un buco nero

I buchi neri possono essere la seconda forma di estinzione più popolare a Hollywood. Ed è facile capire perché: i buchi neri sono entrambi misteriosi e spaventosi.

Non sappiamo molto dei buchi neri, ma sappiamo che sono così densi che persino la luce non può oltrepassarne l’orizzonte. Gli scienziati ritengono che i buchi neri vagano nello spazio, come i pianeti “vagabondi”. Non è inconcepibile che nessuno di loro possa passare attraverso il Sistema Solare.

Un piccolo buco nero passerebbe inoffensivo attraverso la Terra, ma qualcosa di più grande della Luna potrebbe causare grossi problemi. Se anche la luce non può sfuggire, la Terra sicuramente non lo fa. Con l’avvicinarsi al buco nero, gli atomi potrebbero allungarsi fino al punto di separarsi completamente. Altri scienziati credono che andremo alla fine dell’universo o finiremo in uno totalmente diverso.

In ogni caso, un buco nero vicino alla Terra potrebbe di per sé causare terremoti e altre catastrofi o potrebbe anche portarci fuori dal Sistema Solare, spingendo la Terra verso il Sole.

7. Scoppio gamma

Le esplosioni di raggi gamma, o GRB, sono uno dei fenomeni più potenti nell’universo. La maggior parte risulta dal crollo di stelle massicce quando muoiono. Una breve scarica può emettere più energia del nostro Sole per tutta la sua vita.

Questa energia ha il potere di sradicare lo strato di ozono, inondare la Terra di luce ultravioletta e innescare un rapido raffreddamento globale. In effetti, le radiazioni GRB sulla Terra possono aver causato la prima estinzione di massa 440 milioni di anni fa.



David Thompson , vice direttore del progetto per il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi, ha dichiarato al National Geographic che i GRB non rappresentano una preoccupazione importante . Secondo Thompson, il rischio che la Terra venga colpita da questa radiazione è “equivalente a quello che potrei affrontare se trovassi un orso polare nel mio armadio.

8. L’universo si disfa in pezzi, il Big Rip

L’ultima ipotesi è che potrebbe davvero spazzare via l’intero universo e non solo la Terra. L’ipotesi afferma che una forza misteriosa, chiamata energia oscura, sta spostando l’universo a un ritmo sempre crescente.

Se l’accelerazione continua, come sembra che stia succedendo, forse tra 22 miliardi di anni la forza che tiene insieme gli atomi potrebbe fallire – e tutta la materia nell’Universo si dissolverà in radiazioni.

Anche se Big Rip è un fallimento, nessuno sa cosa succederà dopo una calamità globale che porterà alla fine dell’umanità. È possibile che alcuni microbi sopravvivano per ripiantare una forma di vita più complessa.

Ma se la nostra distruzione sarà completa, potremmo almeno aspettarci di trovare un altro modo di vita intelligente a cui possiamo presentare i nostri complimenti.