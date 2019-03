Epic Games ha rilasciato da qualche giorno un nuovo aggiornamento per il suo fenomeno videoludico Fortnite. Stiamo parlando dell’update 8.10, questo ha portato con sé numerose novità. All’interno dei suoi codici è stata scovata la presenza di una nuova arma che potrebbe arrivare nel gioco molto presto, la Pistola Flintlock.

Ebbene sì, pare proprio che sarà la Pistola Flintlock, la prossima arma che arriverà all’interno del più famoso battle royale in circolazione. Questa era già stata mostrata all’inizio della stagione 8 attraverso l’immagine di presentazione. Bisogna notare che quest’ultima ha anticipato molte delle aggiunte che Epic Games ha fatto in queste settimane.

Fortnite: le caratteristiche della nuova pistola

Fin dalla scoperta della nuova pistola sono state molto poche le informazioni che i dataminer avevano a riguardo. Pare, però, che nelle scorse ore uno di questi sia riuscito a scovare molti più dettagli. Sono state rese note, infatti, le caratteristiche principali della nuova Pistola Flintlock. Stando a quanto emerso, questa si troverà solamente in due rarità, comune e non comune. Si tratterà di una pistola davvero molto potente. Il danno oscillerà oscillerà tra 86 e 90. Il tempo di ricarica varierà anch’esso in base alla rarità e sarà rispettivamente di 3.045 secondi e 3.19 secondi. Il caricatore sarà da un colpo alla volta.

Considerando che l’arma è stata scovata all’interno dell’aggiornamento 8.10, potrebbe starci che questa verrà rilasciata con il prossimo aggiornamento contenuto di martedì prossimo. Ovviamente, però, questa è solo una supposizione. Per informazioni più dettagliate bisognerà aspettare. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.