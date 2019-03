Samsung Galaxy S10 “illumina” la vita degli utenti, nel vero senso della parola. Stando a diverse segnalazioni, il dispositivo sta mostrando alcuni problemi a “capire” quando si trova nelle tasche e quando invece si intende sbloccare lo schermo, il che significa che il display si accende da solo anche quando è riposto in tasca, non riuscendo a distinguere i “tap” accidentali.

Il problema risiede nel sensore di prossimità

I primi utilizzatori di S10 si sono rivolti a Reddit e ai forum della comunità Samsung per fare presente il problema, che sembra essere dovuto a un sensore di prossimità non perfettamente funzionante. Ironicamente, anche i telefoni Android più economici hanno sensori di prossimità per proteggersi dai tocchi accidentali per evitare illuminazioni indesiderate mentre sono sistemati all’interno dei pantaloni e problemi in proposito sembrano essere ben rari.

Dal momento che il sensore di prossimità funziona correttamente quando gli utenti sono impegnati in una chiamata, è probabile che si tratti di un problema relativo al software che potrebbe essere facilmente corretto. Alcuni utenti segnalano che il problema si verifica anche all’attivazione del sensore di impronte digitali, provocando vibrazioni quando il cellulare è riposto in tasca. Gli utenti interessati dal problema hanno tentato di disabilitare la funzione di sollevamento per riattivare lo schermo e hanno attivato le protezioni dai tocchi accidentali, ma nessuna delle soluzioni ha avuto risultati.

Il disappunto degli utenti

Un utente particolarmente risentito ha scritto nei forum della community Samsung: “Ho il cellulare più potente che Samsung ha da offrire e non funziona correttamente. La mia gamba tocca il telefono attraverso la stoffa e lo attiva. Questo sta facendo scaricare prematuramente la mia batteria. Ho speso 900 dollari per cosa?“, continua l’insoddisfatto proprietario, “l’ho persino ripristinato senza alcun risultato. Dovreste vergognarvi di non aver verificato“. Il problema ha sicuramente deluso coloro che hanno speso fior di quattrini per accaparrarsi il nuovo S10, mentre Samsung assicura agli utenti che la situazione migliorerà col tempo.