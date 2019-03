Qualche settimana fa Samsung ha fatto luce sulla nuova gamma di Galaxy S10. Nel corso della presentazione sono stati svelati anche un nuovo paio di auricolari wireless molto simili a quelli di Apple. Stiamo parlando dei Galaxy Buds. Questi sono stati definiti da molti come i killer delle AirPods. Sarà davvero così?

Non è la prima volta che la casa sudcoreana e il colosso di Cupertino si punzecchiano a vicenda. Dobbiamo dire che i nuovi auricolari wireless di Samsung sembrano davvero essere ispirati al prodotto Apple. Nelle scorse ore il noto sito americano Forbes ha deciso di metterli a confronto. Sembra che il prodotto di Cupertino resti ancora il migliore.

Apple: AirPods battono Galaxy Buds sotto molti aspetti

Ebbene sì, pare proprio che a distanza di due anni dal loro lancio, le AirPods continuino a trionfare. In un articolo pubblicato dal sito americano sono stati messi a confronto tutti i principali aspetti dei due prodotti. Per quanto riguarda l’appaiamento ai device, la qualità audio, la durata della batteria, l’estetica del prodotto, il comfort di utilizzo e molto altro ancora, il prodotto di Apple sembra sbaragliare la concorrenza.

Il prodotto dell’azienda sudcoreana, d’altronde, sembra comunque raggiungere un buon livello di qualità. Molto probabilmente ciò è dovuto alla elevata esperienza della casa nel campo audio. Ricordiamo che il prodotto di Cupertino sarà presto aggiornato con una nuova versione. Saranno aggiunte caratteristiche che daranno un’ulteriore marcia in più ad AirPods. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.