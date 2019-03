Apple Watch, la Stanford Medicine ha studiato le capacità dell’ECG

Tra i vari device e gadget molto di moda in questi anni senza dubbio spiccano gli smartwatch, dei semplici orologi tecnologici, con moltissime funzioni da utilizzare. Innanzitutto, sono molto semplici ed intuitivi da utilizzare e molto comodi sopratutto per gli sportivi, visto le funzioni di cronometro, controllo battito cardiaco, geolocalizzatore, cotrollo di distanza percorsa e velocità media, ascoltare musica grazie anche a Spotify ecc. Inoltre, in alcuni smartwatch è stata inserita la modalità NFC, per pagare tramite Contactless ai POS abilitati.

Gli smartwatch più completi al mercato, ma allo stesso tempo anche il più costoso, sono gli Apple Watch, dell’azienda di Cupertino.

Stanford Medicine analizza l’ECG degli Apple Watch

Una delle funzioni più interessante ed utile degli Apple Watch è la possibilità di effettuare un’immediato ECG, che notifica poi all’utente eventuali irregolarità del ritmo cardiaco.

La Stanford Medicine ha voluto studiare le capacità di questa funzione, effettuando un test su ben 400.000 persone, tenutosi all’Apple Heart Study. Lo svolgimento dello studio è semplice, ovvero nel caso l’EGC dovesse rilevare una fibrillazione atriale, verrebbe inviata una notifica all’utilizzatore, seguita subito da una consultazione a distanza di un medico e un ECG vero e proprio per il monitoraggio. Dal test è emerso che lo 0,5% dei partecipanti ha ricevuto la notifica d’allarme, e che quindi doveva recarsi in ospedale per maggiori ed approfonditi controlli. Senza dubbio un’ottima e veramente utile funzione, soprattutto considerando che viene svolta da un semplice smartwatch.

Ovviamente però ci sono da porsi alcune domande, come per esempio le eventuali irregolarità non notificate, o anche se ci sono state tra le notifiche dei falsi positivi. Col tempo, sicuramente, anche questi aspetti verranno approfonditi.