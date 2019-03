Sicuramente tutti i videogiocatori di Fortnite ricordano quanto fossero odiati gli aerei all’interno del fenomeno videoludico di Epic Games. Gli sviluppatori decisero di introdurre il veicolo al fine di rendere il gameplay più interessante, non si aspettavano una così grossa repulsione da parte degli utenti. Dopo varie modifiche, questi hanno deciso di rimuoverlo dal gioco.

Ebbene sì, gli aeroplani non sono più disponibili nelle partite normali del battle royale, anche se potrebbero presto ritornare. Questi sono stati rimossi con l’inizio della stagione 8. Si vocifera, però, che presto ricompariranno all’interno del gioco. Nelle scorse ore sono arrivate conferme anche da alcuni utenti e streamer.

Fortnite: nuovi aerei in arrivo nel battle royale?

Nelle scorse ore molti utenti hanno dichiarato di aver avuto la possibilità di provare nuovamente gli aerei nella stagione 8. Pare, infatti, che per qualche strano bug questi siano ricomparsi per alcuni utenti. Ad incorrere nella curiosa faccenda sono stati anche alcuni streamer su Twitch che hanno deciso di immortalare il tutto.

Sembra che Epic Games voglia dare un’ulteriore chance al veicolo. Stando ai video emersi online, pare che il nuovo aereo sia diverso rispetto a quello presente nel corso della stagione 7. Ciò che rimane in dubbio è se l’azienda deciderà di introdurre il veicolo nelle partite classiche. Molti, infatti, sospettano che Epic Games li porterà in campo solo per particolari modalità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.