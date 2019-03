Snapchat potrebbe lanciare una nuova piattaforma di gioco già il mese prossimo, in occasione dello Snap Partner Summit di Los Angeles, il 4 aprile, secondo un rapporto di Cheddar.

Snapchat si è già dilettato nei giochi – l’azienda ha lanciato “Snappables“, un set di giochi AR lo scorso anno – ma la nuova piattaforma (che si chiamerà con il nome in codice “Project Cognac”) sarebbe una più grande incursione nel mondo dei giochi, e sarebbe consentire agli sviluppatori esterni di creare giochi che potrebbero vivere all’interno dell’app Snapchat.

Snap, secondo quanto riferito, ha anche comprato lo studio di gioco australiano Prettygreat a gennaio, secondo un rapporto di CNET, che potrebbe ulteriormente suggerire una nuova spinta verso il gaming.

Tencent – il conglomerato tecnologico cinese che possiede Riot Games e League of Legends, nonché la popolare app di messaggistica WeChat – ha anche comprato una quota del 12 percento di Snapchat l’anno scorso. All’epoca Tencent disse che era così che potesse “esplorare opportunità di cooperazione con la società sulla pubblicazione di giochi mobile e newsfeed”, il che sembrerebbe anche indicare una spinta verso il gaming per Snap.

Come mai questa spinta verso il gaming?

Per quanto riguarda il motivo per cui Snap vorrebbe i giochi in Snapchat, la risposta è piuttosto semplice: più soldi e più coinvolgimento degli utenti. Molto simile a Facebook Messenger, che ha incluso i giochi direttamente nell’app per anni, l’aggiunta di giochi a Snapchat potrebbe offrire una nuova fonte di entrate per gli sviluppatori che cercano di inserire giochi nell’app, dagli inserzionisti che cercano di inserire annunci nei giochi, e forse anche da iPhone e dagli acquisti in-game in stile Android. Inoltre, c’è la semplice questione di monopolizzare l’attenzione delle persone: gli utenti che utilizzano i giochi nell’app Snapchat non navigano su Instagram.

Se tutto ciò è vero, ne sapremo di più il 4 Aprile (e non vediamo neanche l’ora di scoprire quali sono le proposte).