Gli scienziati hanno scoperto che il DNA dello sperma prelevato dai testicoli degli uomini sterili era né più né meno come quello eiaculato dagli uomini fertili.

La ricerca può spiegare una delle principali cause di infertilità maschile e aprire la possibilità di utilizzare lo sperma prelevato direttamente dai testicoli per superare l’infertilità tra i maschi.

La ricerca è stata presentata al Congresso dell’Associazione Europea di Urologia a Barcellona. Scienziati con sede nel Regno Unito hanno prelevato campioni di sperma dai testicoli di 63 uomini infertili e li hanno abbinati con campioni di sperma eiaculato prodotti dagli stessi uomini.

Questi uomini infertili avevano fallito il precedente trattamento di fertilità (iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi o ICSI). Gli scienziati hanno anche esaminato lo sperma per due tipi di rotture del filamento di DNA (rotture a singolo e doppio filamento) ciascuna nello sperma testicolare ed eiaculato.

L’infertilità è un importante problema di salute pubblica. Una coppia su sei è sterile in tutta Europa, con l’infertilità maschile che ora è la causa principale delle coppie in cerca di cure.

Il danno del DNA spermatico è noto per essere una delle principali cause di infertilità maschile e riduce le possibilità di una coppia di avere una famiglia. Questo studio mostra che durante il viaggio dai testicoli lungo la lunga serie di dotti prima dell’eiaculazione, il DNA spermatico può subire gravi danni, alcuni dei quali sono dovuti allo stress ossidativo.

Secondo il ricercatore Jonathan Ramsay, consulente urologo dell’Imperial College di Londra “Non è stata una sorpresa vedere un maggior danno al DNA nello sperma eiaculato da uomini infertili.Quello che non ci aspettavamo era la consistenza di questi risultati quando abbiamo osservato lo sperma prelevato direttamente dai testicoli degli uomini infertili. Abbiamo scoperto che era di simile qualità a quello sperma eiaculato da uomini fertili.”

Il danno si crea nel percorso

Spiegando ulteriormente, Ramsay ha detto: “La maggior parte del danno al DNA causato durante il passaggio dai testicoli all’eiaculato è causata dallo stress ossidativo, che causa rotture del DNA singole ma non di quelle del doppio filamento”.

“Questo si verifica quando lo sperma è soggetto a cattive abitudini di stile di vita come una dieta povera, l’utilizzo di un laptop tutto il giorno o il fumo. Malattie come la malattia di Crohn e il diabete di tipo 2 sono anche causate dallo stress ossidativo.”

La Professoressa Sheena Lewis, Professore Emerito della Queens University di Belfast e fondatrice di ExamenLab, ha dichiarato: “Ciò significa che il DNA nello sperma dei testicoli degli uomini sterili è di qualità migliore rispetto a quello eiaculato.”

“Dobbiamo essere consapevoli di ciò che questo studio fa e non mostra. Non possiamo ancora dimostrare che questo danno del DNA spermatico è la causa principale di infertilità maschile o insufficienza in questi uomini, o che l’uso di spermatozoi testicolari aiuterebbe direttamente a migliorare le possibilità di formare una famiglia, ma il lavoro certamente punta in quella direzione “, ha detto Lewis.

Uno studio che potrebbe rivoluzionare le vite di molte persone

Commentando i risultati, il professor Maarten Albersen, membro dell’Ufficio del Congresso Scientifico EAU, ha dichiarato: “Le coppie che affrontano un desiderio insoddisfatto a causa dell’infertilità maschile spesso devono ricorrere a tecniche di riproduzione assistita come la fecondazione in vitro (IVF) o lo sperma intracitoplasmatico iniezioni (ICSI). Le percentuali di successo di queste tecniche per ciclo sono piuttosto basse e vari fattori influenzano questi tassi “.

“In questo studio, un gruppo di Londra dimostra che l’integrità del DNA negli uomini infertili è più elevata negli spermatozoi testicolari che negli spermatozoi eiaculati, poiché si ritiene che l’integrità del DNA abbia un ruolo nei tassi di fertilizzazione nella riproduzione assistita. Fare o meno ricorso alla biopsia testicolare / aspirazione spermatica testicolare piuttosto che usare sperma eiaculato per migliorare i tassi di successo della fecondazione assistita negli uomini infertili con segni di danni al DNA “.

“Tuttavia, prima di adottare questa strategia alternativa, dovrebbero essere confermati tassi di fertilizzazione migliori e tassi di baby-take a casa”, ha affermato.