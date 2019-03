SEGA ha confermato che un nuovo gioco di Sonic the Hedgehog è in fase di sviluppo in questo periodo. Ma ha deciso di non dilungarsi nei dettagli.

Il capo del team Takashi Iizuka ha dato l’annuncio durante il weekend del SXSW Gaming 2019. Dove ha debuttato anche il nuovo film di Sonic Racing. Sonic Forces è stato lanciato nel 2017 per, diciamo, ottenere recensioni sub-par. Ma SEGA ha trovato il successo nello stesso anno con l’eccellente Sonic Mania.

C’è anche un film in via di uscita. Dunque il riccio blu, mito dei videogame tra la fine degli anni ’80 ed inizio ’90 – diventato icona del colosso dei videogiochi nipponico SEGA tanto quanto Mario Bros lo divenne per l’americana Nintendo – sta per tornare con grande forza.

Chi è Sonic

Si tratta di un franchise di videogiochi prodotto da Sega incentrato su una serie di giochi platform ad alta velocità. Il protagonista, è un riccio blu antropomorfo con velocità supersonica.

In genere, il protagonista deve fermare i piani di antagonista del dottor Eggman per il dominio del mondo, spesso aiutato dai suoi amici, come Tails, Amy e Knuckles. Il primo gioco, uscito nel 1991, è stato concepito dalla divisione del team Sega. Dopo che quest’ultima ha richiesto un nuovo personaggio mascotte per sostituire Alex Kidd e competere con la mascotte di Nintendo, Mario.

Il suo successo ha generato molti sequel e ha aiutato Sega a diventare una delle aziende leader nel videogioco durante l’era dei 16 bit dei primi anni ’90. Il primo grande gioco 3D, è stato rilasciato nel 1998 per Dreamcast.