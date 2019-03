La stragrande maggioranza dei fan della mela morsicata ha un sogno. Questo è di vedere Apple lanciare sul mercato un iPhone pieghevole. Samsung e Huawei hanno già dato la loro sul campo degli smartphone pieghevoli, cosa farà il colosso di Cupertino? La casa ha già presentato vari brevetti su un dispositivo di questo tipo. Sarà che un iPhone pieghevole è in arrivo?

Non c’è dubbio sul fatto che Apple sia interessata al campo degli smartphone pieghevoli. Bisogna vedere, però, se l’azienda riuscirà a creare qualcosa di abbastanza rivoluzionario. Nelle scorse ore è apparso online un concept di quello che potrebbe essere l’iPhone pieghevole del futuro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple: ecco a voi iPhone X Fold

il concept dell’iPhone pieghevole è stato realizzato da ADR Studio. Dobbiamo dire che il risultato è davvero molto sorprendente. L’iPhone pieghevole immaginato dall’azienda viene ad essere molto simile esteticamente ai due modelli di smartphone pieghevoli di Samsung e Huawei. Le differenze stanno però nei materiali di produzione. Sono stati riprodotti nel concept tutti i brevetti presentati dall’azienda sui prodotti pieghevoli.

Il design del dispositivo “chiuso” risulta essere molto simile a quello che dovrebbe avere il nuovo iPhone XI. Anche qui vediamo la famosa tripla fotocamera all’interno di un quadrato dagli angoli arrotondati. Il sistema operativo iOS è completamente rivisitato al fine di adattarsi al meglio alla conformazione “aperta” del device. E’ stato ipotizzato anche il prezzo del dispositivo, 1999 dollari per la versione base da 256 Gb. Apple lancerà davvero un dispositivo come questo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.