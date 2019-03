La stagione 8 di Fortnite è iniziata oramai da qualche settimana. Come ben saprete, ogni giovedì Epic Games rilascia delle particolari sfide che gli utenti devono completare se vogliono velocizzare la loro scalata verso il livello cento del Pass Battaglia. Queste sfide rimangono un mistero fino al giorno di uscita. Molto spesso, però, succede che i dataminer riescono a svelarle in anticipo.

Ebbene sì, i dataminer riescono davvero a trovare l’introvabile. Nelle ultime ore uno di questi è riuscito a trovare all’interno dei codici dell’ultimo aggiornamento quelle che dovrebbero essere le sfide della settimana 4 in uscita domani alle 15:00. Andiamo a scoprire di che sfide si tratta.

Fortnite: ecco le sfide della settimana 4

Come al solito le sfide settimanali risultano essere molto avvincenti. Queste oltre ad essere divertenti sono anche molto utili per sbloccare i livelli del pass battagli più in fretta. Questa settimana Epic Games proporrà sfide davvero interessanti. Andiamo a citarle una ad una con relative ricompense.

Cercare Tesori Sepolti (ricompensa: 5 stelle) Colpire le strutture utilizzando un Cannone Pirata (ricompensa: 5 stelle) Eliminare avversari con armi con mirino o armi silenziate (ricompensa: 10 stelle) Eliminare avversari a Borgallegro o Parco Pacifico (ricompensa: 10 stelle) Atterra a Pinnacoli Pendenti (sfida a fasi, ricompensa: 5 stelle complessive) Sopravvivi a 90 avversari in una partita unica (ricompensa: 10 stelle) Usa il veicolo Girosfera in partite diverse (ricompensa: 10 stelle)

Trattandosi di leak non sappiamo se queste saranno effettivamente le sfide che Epic Games deciderà di proporre domani. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.