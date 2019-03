Google Stadia, ecco il servizio streaming di gaming di Google

Il settore dei videogiochi è sempre in continua espansione e miglioramento, con profitti per le aziende sempre più alti. Ovviamente, quasi la totalità dei gamers giocano ai propri tipi di giochi preferiti tramite console, come la PlayStation, l’Xbox ecc., o tramite la propria postazione computer, se ha determinate specifiche minime.

Nelle ultime settimane, però, sembra che si stia per rivoluzionare completamente il modo di giocare. Infatti, per primo è stato reso disponibile Playstation Now, una piattaforma streaming da utilizzare su PS4 e Pc per giocare a tantissimi titoli in streaming, senza dover acquistare i giochi singolarmente. Successivamente, ieri, Google al GDC (Game Developer Conference), ha lanciato il suo servizio di gaming in streaming, Google Stadia. Vediamo di cosa si tratta.

Google Stadia, la piattaforma gaming in streaming

Questa piattaforma rivoluzionerà il modo di giocare finora. Favorisce, non solo, i videogiocatori, ma anche chi li vuole sviluppare. L’obiettivo della multinazionale americana è quella di rendere accessibile i videogiochi a tutti e ovunque, tramite il browser Google Chrome e con utilizzo di web-app. Uno dei punti di forza del servizio è l’Instant Access. Infatti, collegato con Youtube, basta premere un tasto mentre si vede un video su un videogioco ed in meno di 5 secondi saremo dentro di esso.

Ovviamente, grande impegno anche per la risoluzione massima, con giochi in streaming fino al 4K e 60 fps, ed addirittura giochi in 8K a 120 fps. Sul palco era presente anche Ubisoft, che ha confermato il suo ultimo Assassin’s Creed sulla piattaforma a risoluzione 1080p.

Infine, per giocare sarà disponibile anche un proprio controller esclusivamente per Google Stadia, che ha un pulsante per l’assistente vocale ed uno per effettuare lo streaming immediato mentre si gioca su Youtube.