L’asteroide Bennu, obiettivo della missione OSIRIS-Rex dell’agenzia spaziale americana, sta girando sempre più velocemente. Come osserva il portale Live Science, nessuno sa per certo perché il movimento dell’asteroide stia accelerando, ma gli scienziati attribuiscono il fenomeno a uno strano effetto della luce solare sulla sua superficie.

Bennu è uno degli asteroidi più vicini al nostro pianeta. Mentre si muove attraverso lo spazio a circa 101.000 chilometri all’ora, l’asteroide ruota anche, terminando una rotazione completa ogni 4,3 ore.

La nuova ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati questa settimana nella rivista Geophysical Research Letters, ha concluso che la rotazione degli asteroidi sta accelerando di 1 secondo. In parole semplici: il periodo di rotazione di Bennu viene ridotto di 1 secondo ogni 100 anni.

Sebbene l’aumento della rotazione nell’oggetto celeste possa sembrare piccolo, a lungo termine può tradursi in drastici cambiamenti nella roccia spaziale. Secondo gli autori, se l’asteroide continua a ruotare sempre più velocemente per milioni di anni, potrebbe perdere frammenti del suo corpo o addirittura cadere a pezzi. “Riguardo alla velocità, le cose devono cambiare, quindi dovremo cercare queste cose e rilevare queste velocità per vedere se ci dà qualche indizio sul tipo di cose che dovremmo essere alla ricerca,” ha dichiarato Mike Nolan, scienziato e leader del team per la missione OSIRIS-Rex della NASA. “Dovremmo cercare prove del fatto che qualcosa fosse diverso nel recente passato e che le cose possano cambiare man mano che procediamo“, ha aggiunto Nolan.

Importanza di Bennu e della missione OSIRIS-Rex

La missione OSIRIS-REx è programmata per portare un campione di Bennu sulla Terra nel 2023. Comprendere il cambiamento di rotazione di questo asteroide potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio l’origine del sistema solare, quanto è probabile e pericolosa la minaccia di questi corpi sulla Terra e se le risorse minerali possono essere estratte da queste rocce.

Per capire la rotazione Bennu, gli scienziati hanno studiato i dati asteroidi dal 1999 (l’anno in cui è stato scoperto) fino al 2005, analizzando anche i dati del telescopio spaziale Hubble nel 2012. E’ stato per osservando le informazioni Hubble che gli scienziati hanno notato che la velocità di rotazione dell’asteroide registrata nel 2012 non corrispondeva alle previsioni basate sui dati precedenti.

L’idea che la rotazione degli asteroidi possa accelerare nel tempo è stata prevista per la prima volta a metà del 2000 ed è stata rilevata per la prima volta nel 2007. Finora, questa accelerazione è stata rilevata solo in una mezza dozzina di questi corpi rocciosi.

I cambiamenti nella rotazione di Bennu possono essere dovuti a un cambiamento nella sua forma. Come i pattinatori sul ghiaccio, che accelerano spingendo il proprio corpo con le loro braccia, un asteroide può accelerare quando perde materiale.