Arrivano gli Sleepbox, mini-hotel per riposarsi in aeroporto

I viaggiatori stanchi saranno in grado di dormire su un letto di schiuma memory in una stanza insonorizzata

A chi viaggia spesso sarà capitato, almeno una volga, di essersi appisolato sui sediolini o le poltroncine di un aeroporto in attesa del volo. O vedere gente che lo faceva.

Orbene, c’è chi ha pensato di rendere il sonnellino o il riposo del viaggiatore un pò più comodo. Come l’aeroporto internazionale di Washington Dulles. Che ha pensato di installare al suo interno una sorta di mini-hotel. Chiamati Sleepbox.

I viaggiatori stanchi saranno in grado di dormire su un letto di schiuma memory in una stanza insonorizzata. Oltre ad avere accesso alle prese elettriche e all’intrattenimento wireless. Rendendolo un luogo ideale per ricaricare te stesso e i tuoi dispositivi allo stesso tempo.

“Crediamo che l’opportunità di rilassarci e ricaricarci nel bel mezzo della nostra vita frenetica è un fatto prezioso”

ha dichiarato Mikhail Krymov, CEO e fondatore di Sleepbox, sul blog dell’azienda.

“Siamo entusiasti di esserci aggiudicati questo prestigioso contratto e non vediamo l’ora di entrare a far parte della comunità dell’aeroporto di Dulles.”

Un piccolo inconveniente, tuttavia, è che gli Sleepbox Hotels non offrono bagni o docce privati.

Sleepbox, quanto costano e quanto sono grandi

Le camere sono grandi circa 30 metri quadrati ciascuna per una suite compatta con otto piedi di lunghezza. Quindi ci si sente tutt’altro che in spazi angusti. Una stanza “standard” più grande è leggermente più grande, a 45 piedi quadrati.

Questo micro-hotel vanta 16 camere disponibili per la prenotazione. Le camere compatte avranno un costo di $ 25 l’ora, mentre le camere standard costano $ 35 l’ora.

Ma oltre ad essere un luogo tranquillo, accogliente e conveniente per riposare, gli Sleepbox Hotels consentono un check-in flessibile in modo da poter scegliere quando andare e venire. E se sei su una sosta particolarmente lunga, puoi anche prenotare una stanza per 12 ore tra $ 120 e $ 150 per il soggiorno.