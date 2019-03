Se non fossimo a conoscenza del nuovo ritrovato della startup libanese Slighter, che si occupa di apparecchiature da fumo, potremmo trarre la conclusione che il suo obbiettivo sia quello di chiudere i battenti della propria attività. Il discorso è un po’ più profondo, perchè l’azienda spera in realtà di aiutare milioni di fumatori a dire addio a questa odiosa abitudine.

Il suo unico prodotto è un accendisigari a gas, dal costo di circa 129 dollari. Il dispositivo, che è un vero e proprio trionfo di sensori e intelligenza artificiale, durante la prima settimana si limita ad analizzare la frequenza con cui l’utente tende a fumare. Un’app complementare raccoglie i dati tramite Bluetooth e crea un piano personalizzato per aiutare gradualmente un fumatore a ridurre o eliminare il consumo di sigarette.

Puoi imbrogliare, ma ad un prezzo!

Lo schermo dell’accendino mostra poi un conto alla rovescia che consente al fumatore di sapere quanti minuti gli sono rimasti prima di poter essere “autorizzato” a fumare di nuovo. Il sistema funziona in modo tanto curioso quanto semplice: la fiamma è disabilitata, quindi il fumatore non può accendersi neanche una sigaretta.

Tuttavia, è dotato di un pulsante che permette agli utenti di “imbrogliare“, consentendo loro di avviare comunque la fiamma. Il fondatore Samer El Gharib ha detto che senza questo pulsante, definito un “cheat button“, alcuni fumatori tornerebbero inevitabilmente ad utilizzare un normale accendino. “Se vuoi accendere una sigaretta al di fuori del tempo stabilito, devi imbrogliare“, ha detto Gharib. “Ma premendo quel pulsante, devi ammettere a noi e a te stesso che stai imbrogliando. Sopporterai il senso di colpa?“.

Un dispositivo interessante, ma c’è un limite

“Questa è scienza del comportamento: puoi insegnare qualsiasi cosa con un programma attentamente progettato in base alle esigenze del cliente“, continua Gharib. Il dispositivo è alimentato tramite USB e invia notifiche all’utente in tre modi diversi: una luce sullo schermo, vibrazioni tattili e un suono.

Ma un’abitudine che Slighter non può aiutare a frenare è lo “svapo“, che non richiede un accendino. Sebbene il mercato globale del tabacco abbia un valore di centinaia di miliardi di dollari, la percentuale di persone che abbandonano il fumo è in crescita, come lo è il volume di mercato dei dispositivi alternativi alle sigarette: circa 4,4 miliardi di dollari entro il 2023.

“Abbiamo avuto difficoltà a fare tecnologia perché qui in Libano mancano le infrastrutture“, ha detto Gharib. “Tuttavia, disponiamo di ingegneri di grande talento e credo che con l’aiuto dei fondi provenienti dalla Banca Centrale libanese, le nostre idee e le nostre attività possano iniziare a vedere la luce“. Il dispositivo, attualmente disponibile tramite prenotazione, sarà con ogni probabilità consegnato entro la fine dell’anno.