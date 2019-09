Android Q, ecco i principali problemi di stabilitÃ  emersi nella beta

Come tutte le beta, anche quella del nuovo software Android Q presenta alcuni problemi anomali da fixare, come la durata della batteria e le prestazioni.

Google dà molta importanza al suo software Android, rilasciando periodicamente piccoli aggiornamenti e patch di sicurezza, e lanciando ogni anno un upgrade software completo, che migliora le prestazioni e implementa nuove funzionalità.

Quando Google rilascia le varie beta anticipate del nuovo software, ci sono un sacco di nuove funzionalità e miglioramenti visivi da scavare, oltre a miglioramenti sotto il cofano per far funzionare meglio i nostri telefoni. Ovviamente, però, queste prime anteprime degli sviluppatori evidenziano sempre bug e problemi di stabilità e non sono necessariamente pronte per l’uso da parte dei consumatori (da qui il termine “sviluppatore”). Lo stesso vale per la beta di Android Q, dove si evidenziano anche qui alcuni bug da fixare. Vediamo quali.

I problemi di stabilità della beta di Android Q

La beta è possibile provarla soltanto per chi ha come smartphone i Google Pixel, i device Android per eccellenza. Ecco i principali problemi emersi in questa seconda beta, che sono comunque di meno rispetto alla prima: