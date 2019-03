Sappiamo tutti molto bene quanto Apple tenga ai dettagli. Nelle scorse ore l’azienda della mela morsicata ha presentato finalmente il nuovo modello di auricolari wireless AirPods. Non è stata questa, però, l’unica novità sullo store. Il colosso di Cupertino ha infatti lanciato anche la nuova collezione primaverile di accessori.

Fin dal lancio delle prime cover per iPhone 5S, Apple ha mostrato un’elevato interesse per i dettagli. Oggi l’azienda si è evoluta e propone svariate combinazioni di colori per le sue cover e per i cinturini di Apple Watch. Inoltre, l’azienda lancia ogni stagione dei colori a tema. Quali saranno quelli scelti per la stagione primaverile 2019? Scopriamoli insieme.

Apple: ecco le colorazioni per la stagione primaverile 2019

Il primo prodotto di cui vi vogliamo parlare è, ovviamente, la classica cover in silicone per iPhone XS. Questa è stata proposta in ben tre nuove colorazioni esclusive: Spearmint, Papaya e Delft Blue. Discorso analogo lo si può fare per quanto riguarda le cover in pelle (sia basic che folio). Per queste, le colorazioni aggiunte sono: Cornflower, Sunset e Lilac. Anche la Smart Battery Case riceve una colorazione aggiuntiva, ora è possibile acquistarla anche nella variante Pink Sand.

Come accennato prima, non è solo il reparto accessori iPhone ad essersi aggiornato, stesso discorso lo si può fare anche per quanto riguarda i cinturini per Apple Watch. Gran parte delle varianti dei cinturini si sono aggiudicate nuove colorazioni aggiuntive in tema primaverile. Ricordiamo che questi prodotti rimarranno all’interno degli store solo per un periodo limitato. Se avete intenzione di acquistare una di queste varianti vi conviene, quindi, non pensarci molto.