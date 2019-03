Avere un gemello maschio non fa bene alle sorelle, incidendo non solo sulla loro istruzione e sulle prospettive di lavoro, ma anche sulle loro possibilità di una felice vita familiare, stando a quanto riporta una nuova ricerca. Uno studio ha infatti scoperto che le ragazze che hanno un gemello maschio vanno ad inserirsi con più difficoltà in ambito accademico e sociale rispetto alle ragazze il cui gemello è una ragazza.

Gli scienziati credono che l’esposizione al testosterone nel grembo materno sia la causa del fenomeno. Sono stati esaminati i dati di 13mila nascite gemelle tra il 1967 e il 1978 in Norvegia, seguendo i partecipanti per i trent’anni successivi alla nascita: le donne che avevano un fratello gemello avevano circa il 15% di probabilità in meno di completare la scuola superiore e circa il 3% in meno di diplomarsi all’Università.

I risultati sono davvero interessanti

Gli scienziati della Northwestern University, nell’Illinois, ritengono che le differenze siano generate da fattori biologici interni al grembo materno e non derivanti dalla situazione familiare in cui le ragazze crescono insieme al gemello perché le stesse analisi sono state condotte su gemelle il cui fratello era morto poco dopo la nascita e i risultati non sono cambiati.

“Il nostro studio riguarda le differenze biologiche tra i sessi“, ha detto David Figlio, preside della Northwestern School of Education and Social Policy. “Non stiamo dimostrando che le femmine siano più simili ai maschi, ma le nostre scoperte sono coerenti con l’idea che l’esposizione al testosterone prenatale cambi radicalmente la vita delle donne, con conseguenze sul mercato del lavoro e sulla fertilità“.

Durante i periodi di sviluppo in utero, gli steroidi prodotti dalle ovaie e dai testicoli, compreso il testosterone, aiutano a delineare le differenze biologiche tra maschi e femmine. Infatti, precedenti studi avevano già suggerito che tale esposizione agli ormoni del sesso opposto può portare a cambiamenti duraturi nel comportamento e in altri tratti.