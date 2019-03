Negli Stati Uniti riparte la stagione del baseball. Essendo questo uno sport seguito prettamente in America, qui in Italia non ci sono canali che lo trasmettono, eccezion fatta per Sky. Un gran peccato, visto quant’è bello e poco seguito in Italia.

Ecco quindi dove poter guardare il baseball (e non solo) usando comodamente il proprio iPhone!

ESPN

L’app ESPN è probabilmente l’app per iPhone. In effetti, ESPN (che è una delle più grandi emittenti sportive negli States) potrebbe pubblicare un’app davvero terribile e sarebbe comunque popolare. Il marchio ESPN è sinonimo di sport. Quando lanci per la prima volta l’app, ti viene richiesto di scegliere i tuoi sport preferiti. In questo modo l’app può personalizzare la modalità di presentazione delle notizie. Puoi anche scegliere le tue squadre preferite.

Lungo la riga in basso ci sono le schede per Casa, Punteggi, Orologio e ESPN +. La scheda Home è il posto in cui desideri iniziare. Ha integrato video per notizie, punteggi per le tue squadre preferite e altre notizie da tutti i campionati che segui. La scheda dei punteggi mostra i punteggi per tutti i principali campionati e inizia sulla sezione “Top Events” per mostrare i punteggi più rilevanti.

La scheda “Guarda” include la possibilità di guardare eventi sportivi dal vivo (supponendo che tu abbia un accesso via cavo), e puoi anche trasmettere a un dispositivo compatibile. Le schede ESPN + ti consentono di accedere solo ai contenuti in abbonamento come documentari e contenuti UFC esclusivi. Il prezzo parte dai $4,99 al mese. ESPN + non include l’accesso ai contenuti su ESPN, ESPN 2, ESPN News, ecc.

Nel complesso, l’app ESPN è un solido concorrente per la migliore app per iPhone che tratta di sport. Ha un sacco di notizie, punteggi e video dal vivo. È un’applicazione gratuita su App Store.

Yahoo Sports

L’app Yahoo Sports offre la migliore esperienza complessiva. Ha un’interfaccia pulita, fornisce una miriade di dettagli e generalmente ti porta alle informazioni che desideri.

Lungo il fondo, ci sono schede molto simili a ciò che offre ESPN. La scheda Home è il tuo “hub“. Questa scheda è dove segui le tue squadre preferite, guardi i prossimi giochi / punteggi e le notizie attuali.

La scheda Punteggio è dove puoi guardare più in profondità i punteggi per i campionati che ti interessano. Puoi anche toccare una certa partita per vedere più informazioni come statistiche, tweet e altro. Puoi anche impostare notifiche push individuali per ogni singolo gioco.

La scheda Guarda è dove puoi guardare notizie basate su video, contenuti originali e sport dal vivo (se disponibili). La scheda Storie è dove puoi vedere le storie in stile Instagram sugli sport.

Nel complesso, l’app fa ciò che ti serve e non di più. L’app Yahoo Sports è gratuita su App Store.

theScore

Il design generale è scuro e non è possibile scegliere una modalità più luminosa. La scheda Notizie facilita lo zapping tra i campionati (o solo le notizie migliori). Anche la sezione Scores è ben fatta. Include le tue partite preferite nella parte superiore, quindi puoi scorrere verso il basso per esaminare ulteriormente ogni singola lega. La sezione Preferiti tira notizie e punteggi per le tue squadre preferite in una sezione personalizzata.

Nel complesso, l’app è buona, ma non è la migliore app per lo sport per iPhone. Tuttavia, è facile navigare e orientarsi. Puoi scaricare theScore su App Store gratuitamente.

The Athletic

The Athletic è un’app che richiede un abbonamento. Nell’ultimo anno o giù di lì, hanno inserito grandi giornalisti per costruire il loro team. Hanno un modello interessante considerando che la maggior parte delle app include annunci pubblicitari. The Athletic è solo su abbonamento ($ 60 / anno), quindi non puoi leggere le notizie senza registrarti. Se sei un membro, è un’ottima app da avere per le notizie originali. È il posto migliore in questo momento per le storie originali, ma non è la migliore app per lo sport per iPhone.

The Bleacher Report

The Bleacher Report è un altro contendente solido. Come gli altri, ti consente di personalizzare le tue squadre preferite, vedere i punteggi e seguire le ultime notizie. Una cosa che distingue The Bleacher Report è la sezione “Fire“. Ti mostra video sportivi di tendenza. Al di fuori di questo, è davvero più o meno lo stesso di tutte le altre app.

The Bleacher Report può essere scaricato gratuitamente su App Store.