La casa del fenomeno videoludico Fortnite potrebbe presto lanciare un nuovo pacchetto all’interno del suo negozio. Stiamo parlando di un pacchetto che dovrebbe ispirarsi ad uno già uscito nel corso della precedente stagione 7. A svelarlo, in anticipo, sembra essere stata Windows. Peccato che si sia trattato di un errore.

Ebbene sì, pare che Windows si sia confusa un po’ e abbia deciso di lanciare il nuovo uscito “Laguna Pack” sotto il nome di “Lava Legends Pack“. Così facendo non ha fatto altro che allarmare tutti i fan del fenomeno videoludico di Epic Games in merito all’arrivo di un nuovo Pack sullo store.

Fortnite: cosa conterrà il Lava Legends Pack?

Epic Games è solita lanciare pacchetti speciale in occasione di particolari eventi. Durante la scorsa stagione questa ha deciso di presentare sul suo negozio un pacchetto mai visto prima. Stiamo parlando del Frozen Legends Pack. Questo è stato venduto al costo di 25 euro sui vari store e conteneva ben 3 Skin leggendarie corredate dal loro dorso decorativo. Ovviamente le tre Skin erano completamente congelate. Si suppone che Epic Games farà una cosa del genere anche con il prossimo pacchetto.

Il nome del Pack trapelato nelle scorse ore lascia poco spazio all’immaginazione. Molto probabilmente Epic Games riproporrà le tre Skin del pacchetto “Leggende congelate”, solamente che questa volta, queste saranno infuocate. Non sappiamo se l’azienda ha intenzione di apportare modifiche al Pack. Ciò che risulta essere certo è che questo vedrà la luce molto presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.