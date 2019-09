PlayStation Store, ottimi sconti su tanti videogame fino al 65%

Nel corso degli ultimi anni c’è stato un grande cambio di tendenza nell’acquisto dei videogiochi. Se, infatti, prima si acquistavano fisicamente nei vari negozi come Gamestop, Media World ecc., ora la maggior parte delle persone preferisce comprarli direttamente dalla console grazie a PlayStation Store e averli scaricati digitalmente.

Proprio per questo, e per incentivare gli utenti, periodicamente vengono fatte ottime offerte e promozioni sulla piattaforma di contenuti digitali, con sconti a volte anche molto convenienti.

Ecco gli sconti del momento di PlayStation Store

Come ogni mese, PlayStation Store aggiorna il catalogo e le promozioni, attivandone alcune molto interessanti.

La promozione March Madness durerà fino al 3 aprile e permette di acquistare i migliori titoli del catalogo PlayStation 4 e PSVR a prezzi scontati fino al 65%. Tra i giochi in promozione troviamo Sniper Elite 4, Tekken 7, Shadow of the Tomb Raider, Destiny 2 I Rinnegati, Borderlands 2 VR, HITMAN 2, PES 2019, BioShock The Collection, Yakuza Zero, Darksiders II, Outcast Second Contact e molti altri.

Poi abbiamo la promozione PlayStation Retrò, dedicata ai classici PlayStation, giochi di molti anni fa o giochi remasterizzati scontati del 60% fino al 3 aprile. Tra i giochi in offerta citiamo GTA III, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Jak 3, PaRappa The Rapper Remastered, Pac-Man 256, Max Payne, Red Dead Revolver, Dark Cloud, Everybody’s Tennis, Ape Escape 2, Sonic Mania, Shenmue 1&2 HD, Ikaruga e Rise of the Kasai.

Ed infine, come ogni 7 giorni, c’è L’Offerta della Settimana che riguarda in questo caso Far Cry New Dawn, in vendita nella versione Deluxe fino al 28 marzo al prezzo di 27.49 euro, con uno sconto di circa 50% dal prezzo di listino ufficiale.