Un tempo, consigliare un iPad era più semplice. Bianco o nero? Quanto spazio di archiviazione vuoi? Quelli erano i tempi. I tablet erano un mondo oscuro e questo ha portato chiarezza. Ora, Apple ne vende cinque diversi con due connettori diversi e due Apple Pencils diverse.

Il che significa che la chiarezza se n’è andata a farsi benedire. Ovviamente Apple offre ancora una documentazione chiara per spiegare ogni suo cambiamento, come quale Apple Pencil funziona con quale modello.

Mentre la mossa significa che ogni tablet Apple è ora compatibile con una Apple Pencil di un tipo o di un altro, il suo nuovissimo iPad Air e iPad Mini funziona stranamente solo con Apple Pencil di prima generazione, non con la nuova versione che si attacca elegantemente al lato del tablet. Se non hai mai caricato il vecchio modello, ecco cosa ti aspetta:

L’annuncio dell’iPad Mini e dell’Air aggiornati mostra Apple in una forma rara, riportando in primo piano le vecchie idee invece di ucciderle coraggiosamente come ha fatto con il jack per le cuffie o il connettore iPod a 30-pin. È bello vedere che è disposto ad aggiornare i tablet più vecchi con alcune specifiche e caratteristiche hardware moderne, ma mette in evidenza quanto sia diventata disordinata e confusa l’azione di acquisto di un modello rispetto ad un altro(e accessori per esso).

Apple's fastest growing product category. pic.twitter.com/d1sel4N5Yc — Drew Breunig (@dbreunig) October 28, 2016

Nel frattempo, consideriamo l’iPad Air. L’Air era una volta il modello più premium offerto da Apple, e ora il suo revival viene inserito da qualche parte nel mezzo del pacchetto, sopra il nuovo Mini, ma sotto il Pro. Come puntualizza Dieter qui sotto, cosa significa ‘Air’, ormai? Non è più l’opzione più potente, né ha il design più abbagliante. Tuttavia, ha un jack per le cuffie.

I don't know what Air means anymore. Air is a mystery. https://t.co/Ka0kdX2e8F — Dieter Bohn (@backlon) March 18, 2019

Indipendentemente dall’iPad che stai acquistando, dovresti sapere che acquistare l’ultimo modello non garantisce che avrai tutte le funzionalità che desideri. Ora, ci sono chiari compromessi: l’iPad di fascia alta utilizza USB-C e manca di un jack per cuffie, ma quello più economico della sesta generazione utilizza il connettore Lightning che si trova in tutti gli iPhone e ha l’amata presa audio da 3,5 mm. Nel frattempo, c’è il nuovo mini, che ora ha un processore più veloce ma meno spazio di archiviazione rispetto al mini 4 allo stesso prezzo di 400$. Potresti voler controllare una tabella di confronto prima di acquistare.

La linea attuale strizza l’occhio sia al passato che al futuro di Apple, il che è fantastico se sei un super fan di Apple. Ma per tutti gli altri, potrebbe essere inutilmente complicato.