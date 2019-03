Fortnite, ecco come completare le sfide della settimana 4

Come ogni settimana, giovedì pomeriggio alle 15 sono uscite le nuove sfide della settimana di Fortnite, l’ormai famosissimo gioco battle royale. Sono 7 sfide, tre accessibili a tutti e 4 solo per i possessori del pass battaglia avanzato, e permettono di livellare il proprio pass per sbloccare oggetti e decorazioni per il proprio personaggio.

Ecco le sfide della settimana 4 di Fortnite

Vediamo ora come completare le sette sfide uscite ieri, che corrispondono alla quarta settimana dall’inizio dell’ottava stagione.