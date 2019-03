Nell’ultimo decennio i social network hanno avuto una crescita esponenziale, con miliardi di persone che passano ore del proprio tempo giornaliero su di essi. Escludendo le applicazioni di messaggistica istantanea, senza dubbio i due social network più utilizzati sono Facebook ed Instagram, entrambi della società di Mark Zuckenberg.

Quest’ultimo social ha avuto il merito di lanciare una nuova figura lavorativa, gli “influencer“, il cui obiettivo è quello di accrescere il numero di follower e successivamente guadagnare sponsorizzando aziende di vario tipo. Infatti, Instagram ormai è diventato anche un vero e proprio posto per fare Shopping!

Arriva la funzione Checkout su Instagram

Un anno fa veniva implementata sul social network la funzione Shopping, che permetteva alle aziende di inserire tag specifici che rimandavano ai propri prodotti esternamente all’app. Questa funzione si è poi via via allargata, passando solo dalla sezione Esplora fino alle storie di chiunque.

Per facilitare e migliorare ciò, l’azienda di Zuckenberg ha ufficializzato l’arrivo della funzione Checkout, che permette di acquistare un prodotto pagando direttamente dall’applicazione, quindi senza uscire da Instagram. Si potrà pagare con Visa, Mastercard, Paypal ed American Express.

«Le persone non devono più aprire un browser quando vogliono acquistare – comunica l’azienda in un comunicato ufficiale – E con le loro informazioni di pagamento tenute al sicuro in un unico luogo, possono acquistare i prodotti dei loro brand preferiti senza il bisogno di accedere ad altri siti e di inserire le loro informazioni più volte».

La funzione, per ora, è disponibile solo negli Stati Uniti e non si sa nulla se verrà allargata anche nel resto del mondo e quando.