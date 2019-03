Gli scienziati del governo americani, hanno nutrito i gatti del laboratorio con la carne di altri cani e gatti, acquistati nei mercati oltreoceano. Secondo un rapporto di un’organizzazione di advocacy dedicata all’eliminazione di sprechi di spesa nella ricerca.

L’organizzazione sostiene che i gatti da laboratorio, che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ospita un impianto a Beltsville, Maryland, sono stati alimentati con lingue, cervelli e cuori di gatti acquistati in un mercato della carne in Cina.

I cani acquistati dai rifugi in Colombia e in Brasile sono stati uccisi, afferma il rapporto. Poi i loro cervelli, le loro lingue e i loro cuori sono stati dati ai gatti di ricerca.

L’obiettivo èquello di studiare il parassita Toxoplasma gondii, che causa la toxoplasmosi. Una malattia a fiotti che può infettare l’uomo per settimane o mesi.

“Che l’USDA potrebbe, per oltre un decennio, usare i soldi dei contribuenti per andare in giro per il mondo a raccogliere centinaia di gattini e cuccioli. Uccidendoli e dando il cervello ai gatti per esperimenti inutili sottolinea l’inquietante mancanza di responsabilità e trasparenza nell’agenzia”