Vodafone, dal 14 Luglio arriva una rimodulazione di ben 5 euro aggiuntivi

Il 2018 è stato un anno molto duro per gli operatori italiani, in quanto hanno perso numerosi clienti visto l’ingresso nel mercato italiano di Iliad e il grande conseguente distribuirsi degli operatori virtuali. A ciò bisogna aggiungere anche il “vizio” di quasi tutti gli operatori italiani, come Vodafone, di, periodicamente, aumentare i prezzi dei propri abbonamenti, costringendo i clienti ad effettuare rimodulazioni aggiuntive o a cambiare operatore.

Il 14 Luglio arriva la rimodulazione Vodafone

Vodafone ha avvisato tutti i suoi clienti che, a partire dal 14 Luglio, avverrà una rimodulazione per i clienti con attivo il piano dati Internet Abbonamento. I clienti interessati potranno attivare dal 15 Aprile al 15 Ottobre l’opzione 5 Giga Free mensili per navigare liberamente su Internet. La promozione non si attiverà in automatico, bensì bisognerà richiederla all’interno del sito ufficiale di Vodafone.

Vodafone informa nel suo sito ufficiale “Per consentirci di continuare a investire sulla rete e offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi, a partire dalla prima fattura emessa dopo il 14 luglio 2019, cambiano le condizioni economiche del piano Internet Abbonamento che avrà un costo di 5 euro al mese.“

Ovviamente, come tutti i casi di rimodulazione del contratto, ci sarà la possibilità fino al 14 Luglio, di annullare il contratto e cambiare operatore senza nessun costo aggiuntivo e senza pagare nessun tipo di penale. Per farlo si può:

mandare una raccomandata al Servizio Clienti Vodafone con destinazione 19010015 Ivrea (TO)

mandando un’email all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it

chiamando direttamente il 190, il servizio clienti

compilando un apposito modulo in uno negozi fisici dell’operatore sparsi in tutta Italia.