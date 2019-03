Apple farà finalmente luce sul suo servizio di streaming video online il prossimo 25 marzo. Sono in molti a chiedersi cosa potrà mai fare la casa della mela morsicata con una piattaforma di questo tipo. Ciò che è certo è che l’azienda farà di tutto per ostacolare la grande concorrente del settore, Netflix. Nelle scorse ore sono apparse online le immagini delle riprese di una delle prime serie TV interamente targate Apple.

Ebbene sì, ne abbiamo a lungo parlato negli scorsi mesi, l’azienda della mela morsicata ha preso numerosi accordi con attori e case cinematografiche per la produzione di serie TV esclusive. Le immagini scovate nelle scorse ore ritraggono la tanto discussa serie con protagonista Jennifer Aniston.

Apple: partono le riprese della serie TV di punta

Ebbene sì, sembra che questa sarà proprio la serie TV di punta del nuovo servizio di streaming dell’azienda della mela morsicata. Il nome della serie dovrebbe essere “The Morning Show” e tratterà della storia di Mitch Kessler, presentatore di una trasmissione mattutina. Stando a quanto emerso si tratterà di una commedia. Le protagoniste saranno Reese Witherspoon e Jennifer Aniston

Il contratto firmato da Apple prevede la produzione di almeno 20 episodi divisi in 2 stagioni. Ovviamente, a supervisionare la produzione ci saranno i dirigenti che Apple ha assunto da Sony. Pare che il budget sia multimilionario. Sembra, infatti, che le due protagoniste abbiano firmato un contratto per 1,25 milioni di dollari ad episodio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.