Circa una donna su sette che ha un bambino continua a sperimentare la nuvola nera della depressione post-parto. Più intensa e persistente rispetto al “baby blues“, la depressione post-parto può mettere a dura prova l’abilità di una mamma di prendersi cura di se stessa e del suo nuovo bambino.

Fino ad oggi, non c’è ancora un antidepressivo specificamente progettato per queste nuove mamme. Così a tante donne sono stati prescritti farmaci che sono stati approvati per la popolazione generale. Ciò significa che non è chiaro che siano sicuri o efficaci. E che non sempre funzionano.

Martedì, la Food and Drug Administration ha approvato il brexanolone. Venduto con il marchio Zulresso, da Sage Therapeutics, sarà il primo farmaco pensato per le mamme con depressione post-parto. Dovrebbe arrivare sul mercato verso la fine di giugno.

In cosa consiste il farmaco che combatte la depressione post-parto

Il farmaco, che viene somministrato per via endovenosa per infusione, sembra agire molto più velocemente di altri antidepressivi: entro tre giorni rispetto alle settimane.

Le donne che hanno ricevuto il farmaco negli studi clinici hanno anche riferito che il loro umore fosse migliore dopo un mese dopo l’infusione.

“La depressione post-parto è una condizione grave. Al punto che può essere pericolosa per la vita. Le donne possono avere pensieri riguardo a farsi del male o danneggiare il loro bambino”

ha detto Tiffany Farchione, direttore facente funzione della Divisione di prodotti psichiatrici presso il Centro per la valutazione e la ricerca sulla medicina della FDA.

“Questa approvazione fornisce un’importante nuova opzione di trattamento.”

conclude la dottoressa Farchione.

Occorre capire quali sono le immancabili controindicazioni e quando e se arriverà in Italia.