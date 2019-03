La scorsa settimana Epic Games ha rilasciato un importante aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando dell’aggiornamento 8.10. All’interno di esso, i dataminer hanno scovato, oltre alle tante novità, anche un possibile nuovo Starter Pack. Chiunque giochi a Fortnite sa di cosa stiamo parlando. Questo è stato reso disponibile finalmente su tutte le piattaforme.

Gli Starter Pack risultano essere una delle offerte più allettanti per chi vuole spendere qualche soldo all’interno delbattle royale del fenomeno videoludico di Epic Games. L’azienda propone questi speciali pacchetti oramai da alcuni mesi. Basti ricordare che questo risulta essere il sesto pacchetto di questo tipo. Il suo nome, come già anticipato qualche giorno fa, è Laguna.

Fortnite: il nuovo Starter Pack a tema season 8

L’azienda del fenomeno videoludico porta avanti la tradizione degli Starter Pack oramai da qualche stagione. Quello comparso nelle scorse ore su tutte le piattaforme risulta essere ufficialmente quello della stagione 8. Questo, molto probabilmente, rimarrà nello store fino all’inizio della stagione 9. Il pacchetto questa volta è leggermente differente rispetto a quelli precedenti. La Skin, infatti, non è proposta in rarità viola, ma blu. In aggiunta questa volta, però, c’è anche una Skin armi. Ovviamente, non mancano i consueti 600 V-Bucks.

Il pacchetto è stato reso disponibile sulle varie piattaforme a vari costi. Per quanto riguarda PC, Xbox e PS4, il prezzo è di 4,99 euro. Su iOS e Android, invece, è di 5,49 euro. Ricordiamo che a breve Epic Games dovrebbe rilasciare anche un ulteriore pacchetto dal nome “Lava Legends”. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.