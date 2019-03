Gmail sta testando la funzione per poter programmare le e-mail

Tra poco meno di 10 giorni sarà il quindicesimo compleanno di Gmail, il servizio di posta elettronica di Google creato nel 2014. Fino a pochi anni prima del 2014, infatti, ancora non era diffuso l’utilizzo delle e-mail, si inviavano sempre posta normale cartacea. Con lo sviluppo poi di Internet, si sono creati e diffusi i primi servizi in merito, come per esempio Outlook, Virgilio, Gmail ecc.

L’azienda statunitense sta lavorando ad aggiungere una nuova funzione molto utile per il suo servizio, ovvero la possibilità di programmare l’invio della posta elettronica.

Gmail testa la posta programmata

Secondo quanto riportato dall’esperto sito 9to5Google, nel codice dell’ultima versione dell’applicazione è stata trovata la funzione di posta programmata. Questo significa che quando scriveremo una e-mail, potremo decidere di pianificare quando il server deve inviarla, per esempio possiamo scegliere di farla inviare in automatico 3 giorni dopo averla scritta. Gli utenti potranno scegliere di programmare il messaggio nei due minuti a seguire e fino ad un massimo di 50 anni.

Una funzione senza dubbio molto comoda e che sarebbe ottima se venisse effettivamente aggiunta, che va a rendere ancor più completa Gmail. Il servizio di Google,infatti, è quello più utilizzato al mondo, raggiungendo recentemente il traguardo di un miliardo e mezzo di utenti attivi in tutto il mondo. Va ricordato anche che inizialmente, nel 2004, lo spazio di archiviazione disponibile era di 1 Gb, mentre oggi se si ci iscrive si ricevono gratuitamente 15 Gb di spazio come memoria, aumentabile anche ulteriormente a pagamento.