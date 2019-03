Non sempre l’alimentazione viene tirata in ballo quando si parla del surriscaldamento globale o in generale dei cambiamenti climatici. Il collegamento può essere fatto prendendo due aspetti differenti uno è quello che vede la produzione industriale come cause scatenanti di certi cambiamenti;non solo come produzione in senso stretto, ma per esempio anche gli allevamenti intensivi bovini ai quali è stato collegato un’intensiva produzione di gas serra. Un altro collegamento può essere fatto dal punto di vista della consumazione; in che senso? In certe parti del mondo i cambiamenti hanno costretto un cambio della dieta.

Largo agli insetti

Negli ultimi anni nei paesi più sviluppati è nato un interesse per un particolare tipo di alimenti che in alcuni casi difficilmente verrebbero presi come tale: gli insetti. Ovviamente la maggior parte di noi vedi in questa novità solamente come qualcosa di repulsivo, ma il futuro sembra sempre più indicare questi piccoli esseri saranno una fonte principale di sostentamento.

Procedere a piccoli passi forse sarebbe il modo migliore per riuscire a far abituare le persone. forse hanno pensato questo i dirigenti della seconda più grande catena di supermercati olandesi che da poco hanno inserito un particolare particolare i prodotti all’interno dei negozi. Si tratta di patatine al gusto di insetto le quali sono presenti con più gusti, sia dal punto di vista dell’animali su cui il gusto si basa, sia dalle spezie con cui sono conditi.

Sono due i punti fermi su cui la catena di negozi si è voluta basare. Uno è la sostenibilità degli insetti rispetto all’ambiente e l’altro è la salvaguardia della salute di chi mangia infatti queste patatine sono particolarmente salutari. C’è da sottolineare che al momento queste patatine sono costose intanto, 7 euro al pacchetto, ma c’è anche da dire che stanno avendo un grande successo.