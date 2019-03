Domani l’azienda della mela morsicata terrà un evento live per presentare qualcosa di davvero grosso. Come al solito Apple non ha lasciato nessun dettaglio particolare in merito all’evento. Tuttavia, è certo che saranno presentati i due più attesi servizi del colosso di Cupertino. Stiamo parlando del servizio di streaming video e del servizio News.

Ebbene sì, sembra proprio che la voglia di Apple di entrare a far parte del campo dei servizi di questo tipo sia scaturita dalla sempre più instabilità economica generata dalle vendite di iPhone. Gli ultimi modelli di melafonini hanno causato non pochi problemi all’azienda e questa ha preferito puntare su qualcosa di più sicuro. Ecco perchè i due nuovi servizi saranno strabilianti.

Apple: come saranno i due nuovi servizi dell’azienda?

Sicuramente quello che tutti aspettano di più è il servizio di streaming video. Stando a quanto emerso questo sarà molto simile ai suoi concorrenti. L’azienda offrirà una serie di contenuti tra film, serie TV e documentari alla quale assocerà anche contenuti originali di propria produzione con protagonisti del calibro di Jennifer Aniston. Il colosso di Cupertino dovrà lavorare molto duro se vorrà assicurarsi una fetta di mercato in un campo dove Netflix e Amazon regnano oramai da tempo.

Per quanto riguarda il servizio di news, invece, questo permetterà di usufruire di tutte le più importanti riviste del mondo semplicemente pagando una quota mensile. Entrambi i servizi saranno presentati domani. Non si sa quale sarà il costo dei pacchetti, né tanto meno se l’azienda avrà intenzione di offrire un bundle unico che racchiuda anche Apple Music. Per ulteriori informazioni bisognerà aspettare domani. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.