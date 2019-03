L’azienda della mela morsicata sembra essere, finalmente, pronta per il lancio della sua base di ricarica wireless AirPower. Proprio ieri vi abbiamo parlato della presenza di una foto del prodotto nascosta all’interno della pagina ufficiale del colosso di Cupertino riguardante i nuovi AirPods. A poche ore di distanza, un noto sito americano ha confermato che il prodotto Apple potrebbe arrivare entro fine mese.

Come già detto in articoli precedenti, AirPower è una base di ricarica presentata dal colosso di Cupertino quasi 2 anni fa. Problemi con il prodotto hanno, però, fatto slittare la produzione. Stando a quanto riportato da delle fonti, Apple sarebbe pronta per il lancio. Questo potrebbe avvenire prima della fine del mese.

Apple: AirPower arriva entro fine mese?

A riportare la notizia per primo è stato il sito americano Digitimes. Stando a quanto emerso, l’azienda che si occupa della produzione di AirPower avrà un’aumento di fatturato nei prossimi mesi. Ciò sarà dovuto alla produzione massiva delle basi di ricarica wireless del colosso di Cupertino. In molti pensano che la casa della mela morsicata presenterà il prodotto il prossimo 25 marzo. Una situazione del genere è molto improbabile.

Molto probabilmente Apple deciderà di lanciare il prodotto senza una vera e propria presentazione. Ricordiamo che il tappetino di ricarica wireless permetterà di ricaricare fino a tre prodotti Apple contemporaneamente. Non sappiamo se questo avrà delle novità rispetto al modello presentato 2 anni fa. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.