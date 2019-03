Epic Games ha dovuto rilasciare nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per i dispositivi mobili volto a risolvere alcune problematiche di stabilità del videogioco Fortnite. Il Battle Royale dell’azienda risulta essere ancora in una fase di “accesso anticipato”, di conseguenza problematiche di questo tipo possono verificarsi molto spesso.

La stagione 8 di Fortnite è stata accolta con entusiasmo da tutti i videogiocatori. Questa ha realmente portato una ventata d’aria fresca. Peccato, però, che abbia procurato non pochi problemi alla versione mobile del gioco. L’app per smartphone e tablet risulta essere sempre meno stabile. Cosa farà Epic Games per riportare alla normalità la situazione?

Fortnite: i problemi dell’app mobile risolti da un’aggiornamento?

La versione mobile del fenomeno videoludico di Epic Games ha avuto problemi fin dal rilascio della stagione 8. La casa ha dovuto mandare offline i server varie volte per cercare di risolvere la situazione, ma pare che ciò non sia bastato. I problemi di stabilità sono aumentati con la patch 8.10. Con questo aggiornamento, le chat vocali del gioco sono andate totalmente in tilt ed Epic Games ha dovuto disabilitarle per più di un giorno.

Nelle scorse ore l’azienda del fenomeno videoludico ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento 8.11.1 per tutti gli utenti mobile. Questo ha il fine di risolvere numerosi problemi di stabilità del videogioco sulle piattaforme mobili. L’azienda ha fatto sapere che la faccenda delle problematiche dei dispositivi mobili rimarrà una priorità finchè non si sarà giunti ad una risoluzione completa di queste. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo