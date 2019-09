Netflix sta testando un abbonamento soltanto per i dispositivi mobili

Grazie al rapido progredire di Internet e di connessioni sempre più veloci nel trasferimento dati, come la fibra ottica, si sono create e diffuse diverse piattaforme di streaming on-demand. Senza dubbio, quella più famosa al mondo è Netflix, che, in pochi anni, è diventata una realtà consolidata del settore, con un fatturato annuo di miliardi di euro.

I punti a favore di Netflix sono senza dubbio la semplicità d’uso di applicazione e sito web, il grande repertorio di prodotti offerti, come film, serie tv, documentari ecc, ed il prezzo molto accessibile.

Netflix, arriva un abbonamento solo mobile?

Come riportato da NDTV Gadgets, l’azienda statunitense sta testando un nuovo tipo di abbonamento, realizzato esclusivamente per l’utilizzo via dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Questo abbonamento è attualmente in test soltanto in India, visto che in quel paese, visto il reddito medio, i prezzi dei normali pacchetti sono abbastanza elevati. Per esempio, il pacchetto base costa 500 Rupie, ovvero 7,25 dollari al mese.

Questo pacchetto mobile costerebbe intorno alle 250 Rupie, ovvero 3,7 dollari mensili, anche se non si sa con certezza se comprende le risoluzioni HD e UHD. Sarà comunque interessante se tale abbonamento verrà allargato anche nel resto del mondo e nel nostro Paese.

“Siamo sempre alla ricerca di modi diversi tali da poter rendere Netflix più divertente e accessibile. Verificheremo diverse opzioni in paesi selezionati in cui i membri possono, ad esempio, guardare Netflix sul proprio dispositivo mobile a un prezzo inferiore e iscriversi in intervalli di tempo più brevi. Non tutti vedranno queste opzioni e non è detto che questi piani specifici vengano poi realmente inseriti a catalogo” ha dichiarato un portavoce di Netflix.