Xiaomi, in arrivo la nuova versione MIUI 10 Beta ROM 9.3.21

L’azienda cinese Xiaomi produce continuamente device molto interessati, sia di fascia medio-bassa sia top di gamma, con caratteristiche hardware e software di alto livello, come per esempio il nuovo Redmi Note 7. Nei suoi device, come sistema operativo oltre ad essere presente ovviamente Android, viene aggiunta anche una propria personalizzazione, per rendere il dispositivo migliore graficamente e funzionalmente, MIUI 10.

Arriva la versione 9.3.21 di MIUI 10

Xiaomi ha recentemente rilasciato l’aggiornamento di MIUI 10, la Beta ROM 9.3.21, che introduce alcune correzioni prestazionali e piccole aggiunte nel reparto grafico. Ecco tutte le novità rilasciate con la nuova versione secondo quanto riportato dall’azienda stessa:

Risoluzione della sovrapposizione degli oggetti nel pannello notifiche.

nel pannello notifiche. Risoluzione di alcuni errori grafici dopo lo sblocco in modalità landscape (Mi 9, Mi 8 Pro).

(Mi 9, Mi 8 Pro). Opzione per smussare gli angoli grafici del notch (Mi 9, Redmi Note 7).

(Mi 9, Redmi Note 7). Risoluzione degli errori relativi ai messaggi di sblocco facciale .

. Aggiornamento rilevante per il toolbox Game Turbo (Redmi Note 5, Redmi Note 7).

(Redmi Note 5, Redmi Note 7). Risoluzione degli errori di cancellazione del menù app recenti.

Miglioramenti alla cancellazione del menù app recenti.

Introduzione dell’ icona GPS nella barra di stato .

. Risoluzione di alcuni errori di visualizzazione dell’i cona della batteria .

. Risoluzione di alcuni errori di visualizzazione delle icone nella barra di stato (Mi 9, Redmi Note 7).

Risoluzione dei problemi di screen recording (Mi 8 Pro, Mi 8 Lite).

Ovviamente, questo aggiornamento non riguarda la totalità dei prodotti Xiaomi, ma la maggior parte, qui di seguito elencati: Redmi 3S, Redmi Note 4 MTK, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi 4X, Mi 5s, Redmi 4A, Mi Max 2, Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite, Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1, Mi 6, Mi MIX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2S, POCO F1, Mi 8, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro India, Mi Max 3, Redmi 5A, Redmi​ 5, Mi Note 3, Mi 5s Plus, Mi 8 pro, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite, Mi MIX 3.