5G, ecco le prime offerte dei principali operatori telefonici italiani

Il grande sviluppo di Internet nel mondo è merito anche di continui miglioramenti sulla velocità di trasferimento dati, che ormai, con la velocità di quarta generazione, permette di vedere anche film e serie tv in alta risoluzione sui dispositivi mobili.

Senza dubbio, c’è grande attesa per la nuova tipologia di connettività, il 5G, che dovrebbe avere una velocità molto superiore a quella attuale, addirittura fino a 1 Gb/s, permettendo di scaricare film e serie tv in pochi secondi. Ovviamente, per permettere ciò, servono dispositivi preparati dal punto di vista hardware, con specifici modem e chip.

Ecco le prime offerte 5G

Se da un lato le principali aziende di smartphone già si stanno fronteggiando per avere la superiorità sul 5G, lo stesso non accade (ancora) tra gli operatori italiani telefonici.

Tim, 3 Italia e Wind hanno confermato che stanno lavorando nel creare offerte ad-hoc per il 5G, ma ancora non è emerso nulla di ufficiale. Al contrario, Vodafone è passata più al concreto, specificando che le tre offerte RED Unlimited saranno adattate anche per la nuova connettività, ovvero, appena disponibile, verrà automaticamente effettuato l’upgrade (se si ha uno smartphone abilitato).

RED Unlimited Smart prevede un costo di 18,99€ mensili con addebito su carta di credito o conto corrente o di 24,99€ ed offre: Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe

20 Giga

Minuti e SMS illimitati

Chiamate illimitate verso i paesi EU

RED Unlimited Ultra ha un costo di 24,99€ mensili con addebito su carta di credito o conto corrente o, negli altri casi, di 34,99€ ed offre: Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe

30 Giga

Minuti e SMS illimitati

Chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU

1GB e 200 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni